Noord- Corea cu mensahe na Donald Trump: Nos por lansa un misil intercontinental na cualke momento

Noord- Corea a bisa cu e lo por lansa un misil balisitico intercontinental na cualke momento, aunke Pyongyang parce di ta habri pa conbersacionnan den futuro cu Donald Trump.

E tensionnan den e peninsula Coreano a aumenta considerablemente desde cu Kim Jong Un den su mensahe di Aña Nobno a bisa cu e pais tabata cla pa test un misil balistico intercontinental (ICBM na Ingles), cu lo ta capas di manda un arma nuclear riba e parti continental di Merca.

Den un declaracion diadomingo, un vocero di e Ministerio di Exterior di Noord- Corea a bisa cu Merca tin e culpa di nan desaroyo di nan programa di misil.

Secretario di Defensa Ash Carter a califica e declaracion como un menasa grave y cu Merca lo benta cualke misil dirigi riba e pais Mericano of di un aliado, abao.

China y Zuid- Corea dialuna a manda un advertencia cu cualke prueba lo por nifica sancionnan nobo contra Noord- Corea.

“Si Noord- Corea no tene nos advertencia na cuenta, y mester lansa un misil balistico intercontinental, e lo haya su mes confronta cu mas sancion y mas presion di parti di e comunidad internacional”, segun e vocero di Ministerio di Defensa di Zuid- Corea Moon Sang-Gyun a bisa.

E sancionnan internacional estricto contra di Noord- Corea no tabata tin resultado den para e desaroyo di e programa nuclear di Pyongyang.

Reaccion di Trump

Presidente electo di Merca, Donald Trumo a reacciona via su cuenta di Twitter riba e menasa di Pyongyang, bisando cu esey lo no bay pasa.

“Noord- Corea a caba di declara cu e ta den e etapanan final di desaroya un arma nuclear capas di yega cierto partinan di Merca. Esaki lo no bay pasa!, Trump a bisa den su tweet.