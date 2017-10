Nochi di baliadonan di Fundacion Movimento Ta Bida

Fundacion Movemiento ta Bida (FMTB) kier anuncia na tur e fanaticonan di bon fiesta cu e anja aki diasabra dia11 di november nos ta celebra nos di “6” Fundraising “Nochi di Baliadornan” den Renaissance Covention Center for di 8 or te cu 1 or.

Manera tur anja e fiesta aki lo hiba bo back den tempo y laga bo pasa un anochi inolvidabel.

FMTB a tene cuenta cu tur hende y a baha e prijs di entrada te na Afl 50,00 pa persona, dunando asina back na tur esunnan cu semper a yuda nos, yuda otro.

Lo bai tin 3 banda fuerte cu lo demostra cada uno loke nan tin aden y specialmente con bon nan por laga bo balia ,canta y gosa. The Strangers y The NewTramps lo tei presente pa hiba tur hende den trance formal gosando di e añanan 60 te cu 90.

Ban back den tempo di Shindig y Flower Power. Temponan dushi di Aruba unda fiestanan tabata cuminsa diadomingo merdia 2’or . Ken no ta corda e fiestanan den Club Surnam, Club Orquidia, Bonaire Club, Eagle Club , Strand Hotel y hopi luganan mas rond di Aruba unda e teenagernan tabata gosa.

Pa e aña aki FMTB a haya e top artista di Corsou Edsel “Payo”Juliet cu su Banda Loca cu a coopera y a dicidi cu e lo bay duna e anochi aki un extra swing cu su cancionnan conoci di tur tempo manera, Dale cu Awa, Ata e fiesta ta bai cuminsa, Bo no ta bira bieu y awor e la caba di lansa su ultimo produccion Respeta Cultura.

Ambiente lo ta bay tin diasabra anochi dia11 di november den Renaissance Convention Center cuminsando for di 8’or te cu 1’or. Un bataya fuerte di e bandanan caminda nos tur lo pasa un anochi sumamente agradabel topando amigo y amiganan di e tempo ei.

Busca bo carchi na Cliffix, Cas di Cultura, Precious Anardey y na oficina di FMTB na IBISA.

Corda cu entrada ta limita dus cumpra bo caarchinan na tempo pasobra e fiesta aki no ta bay wordo ripiti. Por reserva mesa tambe na nos oficina na tel 5868651 ,5942546 y 5930854

Baliamento ta sumamente bon pa tur hende asina ta no keda cas pa otro conta bo con dushi nan a pasa. Nos ta warda un y tur.