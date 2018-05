Pueblo di Aruba ta keda invita pa e nobena di “E Señora di tur Pueblo”, pa asisti 22 di Mei ‘’ 18 pa 6.15 di atardi den misa di Sta Cruz. Cu devocion y fe ta biba e dianan di nobena, atardi ta e colmo ora di resa e rosario y oracionnan hunto pa rindi nos mes na Dios mes, cu ta scucha esunnan cu curason humilde. Despues ta sigi Santa Eucaristia pa 7 or. 30 di mei ’18 e nobena ta termina cu un misa solem 30 di mei ’18. Den luna di september Pastor Jairo y Pader Canisius y tur pueblo lo celebra un dia grandi cu poder di Dios. E Señora di tur Pueblo a dicta un oracion cortico y poderoso pa preserva nos di degeneracion, desaster y guera. ‘Boso, pueblonan di e tempo aki, sa cu boso ta bou di proteccion di Señora di tur Pueblo. Invoca na dje como boso Abogado, pidi’e pa desvia tur desaster. Pidi’e pa deporta e degeneracion for di mundo aki. Ta for di degeneracion ta bin desaster. Ta for di degeneracion ta bin guera. Pa medio di oracion boso lo pidi pa desvia esaki for di mundo. Boso no sa con grandi y con importante e oracion aki ta cerca Dios”.

Cu Dios drama su bendicion riba nos isla y e pueblo di Dios.

Comments

comments