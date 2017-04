No tur sintomanan di Zika ta mesun cos

Dr. Wilmer Salazar di Salubridad Publico durante e conferencia di prensa a comenta tambe riba e efectonan di ZIKA. E sintomanan por ta diferente y bo ta kere cu ta ZIKA. E splicacion durante e conferencia a wordo presenta tambe. Tin diferente virus di mucha y adulto.

Segun Dr. Salazar, Aruba ta un isla turistico, caminda cu hopi hende ta bishita nos isla, pero tambe hopi di nos hendenan ta bishita luga nan unda cu tin malesanan transmisibel. No mester lubida cu nos region, Latino -America y hasta Merca y Caribe tin e sangura transmisor di cierto tipo di infeccionnan, particularmente Zika, Dengue, Chikinguya e.o. Aruba no ta scapa di haya cierto malesanan. Loke por haci ta, ta di contene e malesanan y evita cu e lo por plama asina drastico. E sintoma di Zika ta un sindroma, esey kiermen cu tin diferente sintomanan y signonan cu no ta exclusivo di Zika. Esey ta un problema, ora di haci un diagnostico. Un persona cu tin rash y keintura, un persona cu tin dolor di curpa, dolor di lomba, dolor patras di wowo, malestar di curpa, no solamente por ta Zika pero e por ta otro malesanan, manera Dengue, Chikinguya. Un malesa manera infeccion di otro virusnan, manera PARVO virus, misel, rubela. Y tambe virusnan di mucha. Incluso un persona of un famia cu a come, e por haya e mesun sintoma, pa motibo di un intoxicacion alimentario. Of un persona cu ta tuma cierto medicamento, ta haya un reaccion cu e mesun sintomanan.

E problema di ZIKA a cuminsa di aña pasa caba, Februari unda cu a cuminsa detecta casonan di Zika, di hendenan cu a bin for di Brazil, Colombia, y Venezuela e.o. Esey ta kiermen cu tabata pendiente pa e haci su entrada segun Wilmer Salazar. E ta un situacion ta cu Epidemiologia, Salubridad Publico y Departamento di Malesanan Contagioso. Si nos no tin cifra y hende of dokter no ta yama, Salubridad Publico no sa kiko ta sosodiendo segun Wilmer Salazar. A papia di rash etc. Diferente cos a wordo acumula sin cu e departamento di Salubridad Publico a haya sa.

Hendenan of dokter ta avis’e cu esey ta un andanza, un andanza paso cu e pashent tin rash. Un andanza pasobra e comportacion tabata asina lihe, cu e rash lo kita despues di dos of tres dia. Y esey a keda acumula, sin cu Departamento di Salubridad Publico tabata sa. Sin embargo, segun Dr. Salazar, for di aña pasa Departamento di Salubridad Publico hunto cu Ministerio di Salud Publico tabata trahando activamente ariba e lucha di e unico vector na Aruba cu ta trasmiti e tres tipo di malesanan aki. Via informacion y via prensa, na comunidad, y via di informacion nan hotelnan. Den e ultimo lunanan tabata duna premio na hotelnan cu tabata liber di sangura.

E problema ta bin di nos mes. Si nos ta lucha contra dje, segun Dr. Salazar, e malesa por wordo contene y por ta sigur cu lo no haya ni Dengue, Zika, Chikinguya, pero tambe otro malesanan cu ta asotando nos region.

Dokter Wilmer Salazar a splica cu nan tin un plan nacional contra e vectornan. A comenta riba e notificacion, solamente ta 50% di e hendenan cu tin sintoma di Zika no tin Zika realmente, algun otro tin keintura, pero no tin un sintoma of signonan cu por bisa cu ta Zika. Mester haci uso di laboratorium pa haya e notificacion realistico. Dokter Wilmer Salazar a splica cu un laboratorium asina ta di un alto nivel tecnologico, cu ta solamente pa investigacion na nivel universitario. Mayoria pais no tin e laboratorium aki, solamente algun caso so, di cual Hulanda tin uno.

E problema di Zika ta, cu e testnan lo por tin falso positivo, falso negativo. Mester tene hopi cuidao cu esaki. Dr. Wilmer Salazar ta papiando di un cifra cu lo por ta hopi ariba, pero ta un farso positivo, pasobra e testnan mester validacion pa cual mester ta hopi cuidadoso cun’e. Aworaki tin casonan confirma, 437 caso caminda cu e cifranan for di Januari te cu aworaki. Den e ultimo simannan, e cifranan a baha drasticamente, den casonan confirma y no casonan notifica.

Na Europa circulando misils rubela y aki na Aruba tambe tin un tipo di malesa cu yama PARVO virus, cu ta duna mesun sintomanan di Zika, Ademas di esey, e cantidad di hendenan cu ta wordo afecta, ta entre e edad di 15 pa 65 aña, segun Dr. Wilmer Salazar.