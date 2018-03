No tin tempo pa drumi pa trece desaroyo pa San Nicolas

Parlamentario di partido POR, Alan Howell ta duna di conoce cu apesar cu Citgo no ta dunando resultado positivo, tin otro luz na horizonte muy en especial pa San Nicolas.

E ta referi aki na e anuncio haci siman pasa unda cu a informa cu Ministernan Andin Bikker y Otmar Oduber hunto cu gobierno en general ta pushando duro pa cu e proyecto di Fast Ferry. E Proyecto aki ta encera un ferry cu lo conecta e islanan Aruba, Corsou y Bonaire diariamente. Ta trata di un proyecto cu actual Minister Bikker tabata cargando y pushando pa hopi aña, for di tempo cu e tabata den oposicion, y awe bou un liderasgo nobo ta mirando luz di dia.

Loke ta haci e Proyecto aki mas interesante, segun Alan Howell ta cu e puerto di Aruba lo ta na San Nicolas y ya caba Pais Aruba a haya e tereno unda esaki lo por wordo desaroya. Cu otro palabra, pasaheronan lo baha y subi na San Nicolas, treciendo un desaroyo economico diferente pa nos pueblo di San Nicolas.

Den e cuadro aki Howell a indica cu fraccion di POR a tuma nota cu Minister Oduber a firma un acuerdo di traspaso di e tereno pabou di Citgo. E ta di opinion cu e desaroyo aki sigur ta un boost pa nos pais y muy especialmente pa oportunidadnan di trabou y e economia na San Nicolas.

“Mi ta para strong strong como representante di San Nicolas y como parlamentario tras di e proyecto aki.Together we can make it better”, Alan Howell a finalisa bisando.

