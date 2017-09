No tin respet pa ciclistanan den trafico

Ciclistanan no ta wordo respeta riba caminda. Esaki mirando e accidentenan cu ta bin ta pasando, cu ta causando un preocupacion cerca varios persona y tambe teamnan di ciclismo entre otro.

Silvhyanne Vrolijk di Hubada Cycling Team ta splica un otro parti ta un tristesa cu nan tin ta miembro di e team, ta luchando na Bogota, Colombia, p’avia cu el a wordo atropeya formalmente. E ta den un situacion hopi fastioso. Awor aki a lanta un comision pasobra en berdad ta basta. Mester bin un ley cu e autonan mester por respeta e ciclistanan, pasobra ta birando dimas.

Algun dia pasa tabata tin tres ciclista cu a haya nan mes den problema atrobe y no sa ki dia esaki lo caba. Ta trahando duro pa e comision aki. Awor aki si e automobilistanan mester ta conciente cu nan tin cu respeta, pasobra tin bicicleta riba caminda.

Vrolijk a splica cu en realidad, tin un ley, pero atrobe ta bon pa automobilistanan sa di esey, cu hopi biaha nan ta bisa cu ta mira e ciclista riba caminda y ta bisa cu nan ta core malo, dos banda di otro, pero alabes tin motibo pa esey. Si wak bon, e situacion awor aki, e caretera di Aruba no ta 100%. Tin momento cu bo ta hayabo cu bo tin cu kita for di un buraco, cu sea bo ta cay of sea bo ta cay den e buraco. Bo por core dos banda di otro. Pero e problema ta cu e automobilistanan no tin pasenshi mas pa esey. Vrolijk tambe a yega di pasa un curso algun dia pasa, cu ta bisa cu un auto por pasa un ciclista, mientras tanto cu no tin contrario. Den e caso aki, atrobe nan no tin pasenshi, nan ta tuma e riesgo di pasa e ciclista. Tin ora tambe e ta negligencia di ciclistanan tambe. Manera por ehempel parti anochi. Den e sentido cu nan no ta suficiente cu luz dilanti ni patras, cual esey tambe ta un peliger.

Una bes cu bo ta wak un ciclista, por fabor, tin e pasenshi di keda trankil nan tras pa bo no mester causa un accidente, manera cu ta pasando awor aki. Awor aki ta casi tur dia e ta pasando. E comision ta pa awor aki cu despues, mirando kico tur ta pasando cu Richie na Bogota, a lanta e comision pa bisa cu mester por tin un ley. E borchinan cu unabes bo tin nan den e area, e autonan mester respeta un ciclista. Si bo mishi cun’e, sea bo ta bay cera of bo ta paga un boet. Esey ta pa e automobilistanan ta conciente cu respeta cu tin bicicleta riba caminda.

Lo bay un campaña sigur. Esey ta un di e temanan mas importante cu lo bay bin cu un campaña. Ta bay purba di haci tur manera posibel tanto na radio, television, cu sticker. Tin pensa di bay bin cu un programa na television di 15 minuut, pa papia y invita e ciclistanan cu a keda envolvi den accidente. Tin di nan a sali perdi cu te dia di awe ta boga pa nan salud y atrobe, no ta wordo haci nada di esey. E campaña cu ta bay bin cun’e ta algo super grandi, pasobra, manera ya menciona, a yega tempo pa nan cuminsa respeta e ciclistanan. Ta di compronde, cu Aruba ta chikito. Pero e problema ta cu tin hopi auto riba caminda.

Tin algun miembro di Hubada hasta, no ta subi bicicleta mas, mirando loke ta pasando. Bo ta keda manera paranoid cu bo ta subi caminda y kico ta bay bin. E campaña aki ta bay ta pa concientisa tur e automobilistanan.

Iluminacion riba bicicleta ta hopi importante, tanto dilanti como patras, pero mas tanto dilanti, pa e ta cla suficiente cu bo por wak. Tur e cosnan aki ta parti di e campaña pa tur ta conciente di esey. Ta un custumber caba cu mester tin algo ta pasando den e trafico cu ta envolvi e bicicletanan y esey ta dimas. Mester pone un punto tras di esaki, segun Vrolijk.

Un liña blauw a wordo poni riba Boulevard, pero practicamente no ta topa e ciclistanan eyriba, sino coredornan cu ta bezig ta jog. E infrastructura cu nos pais conoce, no tur ora ta esun cu ta brinda pa e bicicleta ta riba e mesun caminda cu e auto ta core. A traha Linear Park y a traha parke di curason. Aparentemente no ta suficiente. E caminda awor aki tin cu wordo parti. Auto, brommer, bicicleta y hende. Nos mester ta conciente di esey. Segun Vrolijk e Linear Park ta nice, pero tin camindanan cu no ta e camindanan cu e ciclistanan por core. Bo ta haya hendenan di ruta, cu nan mester distancia y atrobe, camindanan mester ta bon tambe. Tin cu corda cu e bicicletanan aki nan taira ta fini. Si bo no kita pa esey , bo ta cay den e buraco. Pero na Aruba, no tin un caminda manera traha pa e coredornan aki. A trece na reunion na Colony, pero wak kico a pasa, aunke no tin trafico, y ta un bon spot. Eynan ta pone un borchi. Awo ta enfoca riba Arashi. Tras di e area di Fisherman’s Hut, tambe ta uno bon, caminda cu por pone un borchi caminda cu hendenan por train. Pero ta moeilijk pa bay traha un Linear Park. Bo no por bay train eyriba. Nan no ta uze mes. Tin hende ta cana eynan. Hera bo ta haya auto ta para riba acera. Mirando cu e campaña cu ta bay bin cun’e, esey lo por bay habri wowo di hopi di nan cu ta bisa cu awor si e ciclistanan mester di un caminda safe cu nan por train.

E asunto aki sigur ta laga hende preocupa. Ora cu bo habri corant, caminda cu por ehempel tabata tin tres accidente riba un solo dia, na unda cu e bicicleta a wordo gedal pa un auto. Tur tres no tabata pa fout di ciclista tampoco. Gewoon nan no ta duna e preferencia na e bicicletanan. E ciclista tambe ta pertenece den trafico.