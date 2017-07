No tin espacio pa baha caminda di Playa pa San Nicolas

Tabata algo di premira cu e caminda principal cu ta bou renobacion cu e vierbaanseweg di Playa pa San Nicolas tin algo cu departamentonan concerni sea no a paga tino of ta pensa otro. Un acera hopi halto pa mei mei di e caminda tanto e nobo y e bieu y e espacio ta hopi limita.

Segun manera a keda declara un biaha den conferencia di DOW no lo tin acera pa baha caminda pero no a wak e otro banda. Sea un automobilista confronta problema cu su vehiculo, auto a daƱa, haya flat tire y te asta un accidente, no por baha caminda debi na e espacio entre acera cu e caminda. Acaso mester keda riba caminda cambia tire, of di un accidente keda riba caminda y causa mas desgracia??? Loke por a compronde ta cu lo bay drecha ambos banda di caminda unda cu e espacio lo ta limita.

Loke a pasa dialuna mainta riba caminda principal na Wayaca ta mustra bon cla con un auto a baha caminda pa un flat tire pero e espacio ta hopi chikito pa e hendenan haci e trabou unda e auto ta banda di caminda pero e hendenan mes ta riba caminda, debi cu tin un acera di beton asina halto na banda cu ta haci cu e vehiculo no por baha caminda mas paden.