No ta tur hende a base di nan salario ta cualifica pa un hypotheek

Asociacion di Bankeronan di Aruba tabata tin un presentacion cu minister y su Infrateam, encuanto di e plannan cu tin pa duna mas tereno na Aruba. Sr. Javier Wolter, presidente di Asociacion di Bankeronan di Aruba, ABA ta amplia,

Ta trata di mas o menos 1000 tereno cu tin ainda pa traha cas. Construccion di cas ta algo hopi importante, pasobra e ta nabo un siguransa cu bo tin bo mesun cas. ABA a haya esey hopi importante, como Asociacion pa skucha kico e plannan ta.

E plannan ta encera, cu ora cu aplica na DIP pa un pida tereno, normalmente e proceso ta bay asina: bo ta aplica, bo ta haya un opcion y e opcion ta encera cu mester entrega e bouwplan, bo mester entrega un carta di banco cu ta bisa cu e financiamento ta cla y algun otro rekisito y ta entrega esakinan na DIP y bo ta hay bo tereno.

Hopi hende no ta haya e carta di banco, pasobra cu nan no ta cualifica e prestamo pero nan no ta bay bisa gobierno cu nan no ta cualifica, nan ta bay pidi un extension pa un otro seis luna. Y nan ta haya extension.

Den e situacion asina loke e Minister y su Infrateam ta pidi di banconan ta lo siguiente: cu si nan por entrega, dus e persona ta bin banco e ta aplica pa wak te cuanto e ta cualifica pa yega na un prestamo., kitando tur e gastonan, y loke ta resta y a base di e loke ta resta cuanto e ta cualifica pa un prestamo. Y basa ariba e informacion duna nan banco, banco ta willing pa financia un cas di construccion di mas o menos 150 mil florin. Cu e carta ey, cu e opcion ey e ta bay mas lihe.

No ta tur hende por yega na un tereno, pasobra nan no ta cualifica pa un prestamo. Di otro banda, Minister a papia di hendenan di menos recurso, hendenan di salario minimo, pero banco ta evalua tur aplicacion cu bin. Si un persona ta gana un salario minimo, e lo mester spaar of e lo mester busca un cas di pueblo, di FCCA na un huur mas abao of den financiamento e ta na un manera mas amplio.

Pero banco ta purba na handle tur cliente, y si e persona su so ta gana e miminum loon, e ta bira mas dificil. Na Aruba construccion ta caro, biba na Aruba ta caro. Construccion pa vierkante meter ta hopi caro compara cu otro islanan, manera Corsou p.e.

Den su comunicado, e minister ta purba yuda mas hende posibel y e gruponan aki tambe ta cay aden, pero e gruponan aki cu ta gana minimumloon ta cay mas bien den categoria di casnan popular, dus casnan di pueblo, segun Sr. Javier Wolter, presidente di Asociacion di Bankeronan di Aruba (ABA).