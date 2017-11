No ta prome biaha cu un persona ta muri pa negligencia medico

Segun dr Gerrit Croes, presidente di MEP, no ta prome biaha cu un persona a perde su bida pa via di negligencia medico Ta di lamenta cu un biaha mas un persona a perde su bida pa via di un mal maneho, tanto na personal medico como esun di hospital. Ta basta tempo atras e personal encarga cu e MRI di hospital a informa, na tempo y debidamente, na e director y e Raad van Bestuur (RvB) di hospital di e lamentabel estado di e aparato di MRI. Cu fecha y un bon splicacion tecnico a mustra cu e aparato di MRI lo no ta disponibel mas pa atende cu e cantidad di pashentnan cu ta acudi tur dia pa haci e test aki. Ta di lamenta cu a pone como solucion na e problema pa bin cu un mobile MRI pa cumpli cu e demanda te ora cu e MRI nobo wordo instala.

Problema di MRI

Pero kico tabata e posicion di director y RvB? Warda te ora e MRI nobo wordo instala, lagando henter e poblacion di Aruba sin e posibilidad pa haci e e test aki, cu manera nos por a mira recientemente, a afecta y de facto a costa bida di un persona. Analisando esaki nos por conclui cu director di hospital hunto cu RvB y e minister di salud tabata na altura, di e problema di MRI y cu e lo no funciona pa tal fecha y durante un periodo largo, lagando e pueblo di Aruba sin proteccion pa falta di un MRI. Cu a pesar cu un alternativa a wordo poni riba mesa, esta di trece un mobile MRI pa cumpli cu e demanda y pa no causa mas gasto na hospital y cual gasto tabata e unico preocupacion di e director y e ministro, lubidando cu bida di hende ta hopi mas importante, a keda sin haci nada y warda te ora e otro MRI wordo instala!

Secreto medicoAwe nos por scucha di e director mes con e ta trece publicamente secreto medico di e pashent dilanti pa purba di scapa su peyeho debi na e mal maneho aki. Pa nos cu ta medico y cu ministro di salud tambe ta medico, secreto medico ta sumamente importante y relevante na momento di duna cierto informacion di personanan cu cierto malesa. Director di hospital a actua incorecto den esaki y e ta un motibo basta serio pa duna honor na su mes y pidi su retiro per direct! Como funcionario di hospital bo tabata na altura di e caso aki y bo no a haci nada. Bo a gamble cu e situacion y awe un persona a paga e consecuencia. Bisa mi si esaki no ta motibo suficiente pa investiga y condena e acto aki?

Mehora servicio medico

Esnan encarga cu direccion di hospital y e servicio di urgencia mester reevalua esaki y pone prioridad pa trece mediconan capaz y cu SI por atende cu casonan di emergencia.No ta promer biaha cu un persona a perde su bida pa via di negligencia medico y nunca nada ta sali afo. E momento a yega pa pone un paro na esaki y mehora e servicio medico.Ta di lamenta cu e director mes ta participe na esaki. Sr. Cilie, duna honor na bo mes y pidi bo retiro awe mes. Un hospital mester ta bon equipa berdad, pero bo personal tambe mester ta bon prepara pa duna e cuido y aki e mediconan encarga cu e atencion di e pashent a faya barbaramente. Mi ta spera cu esaki lo ta e ultimo caso y cu e coreccion necesario wordo tuma. Ta varios caso a tuma lugar cu te dia di awe no tin claridad riba nan, lagando hopi di desea di e servicio di emergencia di hospital. E momento a yega pa actua y pone e ser humano central y esun cu no por, laga espacio pa otro si haciele.