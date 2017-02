No ta permiti tin palet na e kavelnan pa carnaval

Ya e fin di siman aki caba controlnan lo cuminsa pa loke ta tema di palet na kavelnan paso esaki ta un regla cu tin den e permiso pa esunnan cu tin kavel pa cual aki Sr. Marlon Pieters di City inspector ta splica

Por uza tela, of cualkier otro material, ya cu palet no ta wordo permiti. Mayoria di bes, e paletnan ta keda tira un banda, pa otro hende ruim nan op. E chance ta grandi cu si toch haya curanan di palet, cu DOW lo duna e doñonan di kavel un waarschuwing. Y si toch bolbe haci esaki, chance ta grandi cu e doñonan lo perde nan kavel. Ta pidi pa respeta esaki, pasobra e ta para den e reglanan.

Esaki no ta algo nobo, ya cu e tabata valido pa tur e otro añanan. Mescos ta conta pa Semana Santa, cu no mag uza palet, esaki ta conta tambe pa Carnaval.

Tin hopi cosnan cu mester tene cuenta cun’e, ya cu paletnan ta wordo uza pa mantene siguridad di nan kavel, dus ta dificil pa duna un multa na e doñonan di e kavel. City Inspector no tin un lista di e doñonan di kavel, esey ta DOW tin’e. Sea via Polis of via DOW, e ora lo mester atende e asunto aki, cu e doñonan. Asina Sr. Marlon Pieters, di Bureau City Inspector a declara.