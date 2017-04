No ta mirando desaroyonan nobo den e refineria CITGO

San Nicolas Business Association no ta wak ainda mucho movecion pa loke ta refineria CITGO pa San Nicolas. Sr. Andres Hernandez, presidente di e organisacion ta splica.

E parti di banco por wak un poco mas movecion cu e parti comercial kisas y Sr. Hernandes a splica cu tin hopi comerciante cu tin expectativa pa e reapertura di e refineria. Pero te ainda no ta mirando un movimento comercial, of un spin off effect cu lo por haci un diferencia di San Nicolas.

Segun Camara di Comercio, tabata tin den e prome 3 lunanan tabata tin 22 registracion di companianan nobo pa San Nicolas, riba cual Sr. Hernandez a splica cu esaki no necesariamente cu ta companianan cu tin di haber cu e comercio directo. Den e registracion tabata tin companianan cu ta habri filialnan na San Nicolas.

For di Balashi bin ariba, no ta wak gran cambio of companianan nobo comercial cu a habri, pa motibo cu e refineria ta den proceso di habri, esey no ta corecto. Kico ta e next step pa San Niclas Business Association ta di bay oficialmente, y trata na puntra gobierno kico ta e plan pa e proximo tres pa cuater lunanan pa San Nicolas, pa tin un tiki claridad den e proyeccionan cu nan tin traha caba cu ta bay sosode.

Ta pensamento di San Nicolas Business Association, un plan positivo, cu tabata traha, ya cu nan ta cansa di tanto plannan cu no ta wordo concretisa. Segun Sr. Hernandez, si un plan no ta traha, verbeeter esaki y aplik’e. Ta hopi negativo tur e trabaonan cu tin di haber cu e avance di San Nicolas.

E refineria su apertura, esey ta mas directo cu loke ta e existencia di e comercio na San Nicolas. Citgo lo ta un bon bisiña, e ta e operador di e refineria y e no e persona cu lo ta canando cu San Nicolas Business Association y otro organisacionnan cu ta wardando ariba e crecemento di San Nicolas. Lamentablemente, mester bisa cu tur cos ta status quo cu San Nicolas. Door di esaki a dicidi di forma un directiva oficial pa cumisna cana, na cualkier manera. No ta bisa cu mester di gobierno pa haci algo, pero sin nan tampoco no por haci nada, segun Sr. Hernandez di San Nicolas Business Association.