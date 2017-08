No ta mira accion di departamentonan pa loke ta dumpnan ilegal

Un problema cu sigur nos tin den comunidad, ta dumpnan ilegal, cu tambe ta trece problema den e otro barionan, pero no ta mira accion di parti di departamentonan concerni. Minister di Salubridad Publico, dr. Alex Schwengle ta splica kico ta ta e pensamento pa cu esaki.

Minister dr. Alex Schwengle a splica cu na momento cu tin un peliger pa comunidad, bo mag di treed op. Cu nan no ta haci’e ta un bon pregunta. Lo ta algo cu e no por contesta. Si bo ta wak un cos ta peliger pa comunidad, treed op. Pasobra e ley ta sostenebo. Por haci e ley miho ainda, cu bo por treed op mas fuerte. Si ta gana por ehempel 10 mil florin pa luna pa motibo cu tin un dump ilegal riba un tereno priva, a dun’e un boet di 50 florin, e ta pag’e cu smaak. Pasobra e no ta haci dolor toch. E ta sigui cu su practicanan ilegal. Awor aki e ta bay bira un kern basico.

Nos ta un isla Cristian, segun minister Schwengle. E leynan perfecto a wordo traha, cu ta e dies mandamentonan. Pero na caminda nos ta traha bukinan grandi di extra ley, pasobra nos no ta tene nos mes na e 10 acuerdonan aki. Ta compronde cu tin cu traha ley, pasobra esey ta humanidad. Pero ta un pica, cu si nos mes por pensa un tiki, bo por ta doño di un tereno, caminda cu ta tuma solamente hero, of palo. Pero bo tin un obligacion civico tambe como ciudadano di e pais aki. Bo por pensa pa bo mes, cu si tin un candela un caminda, un hende lo bira malo, e minister a accentua.

Kico ta e rol di e departamento di salud publico, den caso di keho ora tin problema cu salud di pueblo cu ta trece problema sea cu ta dump, candela of otro tipo di molester cu ta haci daño na salud di nos hendenan. Minister Schwengle a remarca cu e mester disculpa su mes, pero e sa unda e bottleneck ta. Bo tin salubridad publico y bayendo un tiki den politica, el a splica cu pa hopi aña y hopi gobierno, no a duna Salubridad Publico ni e atencion cu e merece y ni e balor cu e merece. No a reenfors’e. No ta

dunando suficiente curso, ni salario. No tin ni un instellingsbesluit. Minister Schwengle ta bezig ta zorg pa esaki awor aki.

Tin un ley di salubridad masha bieu mes. E nobo ta bay bin. E ta den pipeline. A mehora por lo menos un 12 ley y ainda falta 6 mas pa bay. Loke e ta referi ta cu ta den un fase di reenforsa, mehora e funcion di Salubridad Publico y ta orguyoso di nan pasobra nan ta haciendo un tremendo trabao. Pero ta slow ainda den cierto cosnan. Ta bay mehor'e si, según Scwhengle. A papi’e cu e director y a priminti cu lo ta riba dje, pa loke cualkier keho drenta den milieu, cu dentro di un siman, lo atende cun’e, segun minister dr. Alex Schwengle.