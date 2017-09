No semper tin cu caba cu e caha di antibiotica

Ora cu nos ta tuma antibiotica pa combati algun tipo di infeccion – urinario, di cuero, dental, respiratorio, etc. – nos ta haci cu e miedo di e efectonan secundario cu por provoca nos: na e malestarnan conoci cu nan ta cita den e prospectonan tin cu añadi cu e medicamentonan aki por faborece e desaroyo di obesidad como consecuencia di e impacto cu e tin riba bacterianan intestinal. Sin embargo, e gran problema asocia na e consumo di antimicrobiano, ta e desaroyo di germennan resistente, capas di sobrevivi na e ataque di antibiotica y cu ta supone un menasa serio pa personanan debilita of cu enfermedadnan grave.

Expertonan den patologia infeccioso ta alerta cu si no adopta strategianan mundial pa frena e proliferacion di bacterianan resistente na 2050, infeccionan lo mata 10 miyon di persona (es decir, mas cu cancer). Un prevision cu ta adkiri tintenan apocaliptico cu e aparicion di e superbug, bacterianan casi indestructibel.

Un ehempel extremo ta Klebsiella pneumoniae, resistente na 26 antibiotico cu algun luna pasa a costa e bida na un muhe Mericano cu a wordo infecta na India. Aunke cu K. pneumoniae ta wordo haya di forma natural den e intestino humano, si e propaga pa otro partinan di e curpa – normalmente e contagio ta tuma luga na hospital of centronan medico – por provoca diferente enfermedad (neumonia, meningitis, infeccionan di sanger..)

E gravedad di e asunto a haci cu e Organisacion Mundial di Salud (WHO) a lansa un strategia global pa frena e resistencianan antimicrobiano, insistiendo den e precepto ampliamente acepta di no stroba e tratamento aunque e enfermedad mehora.

Haci caso di bo dokter

E principio aki tuma pa tur autoridad y profesional sanitario, y hasta inclui den e politicanan di salud di diverso pais, ta hiba dos luna den entredicho na e rais di malinterpretacion di un analisis cu ta tuma luga pa un ekipo di cientifico Britanico, lidera pa Martin J. Llewelyn, profesor di Enfermedadnan Infeccioso na Brighton and Sussex Medical School.

Segun e investigacion aki, “e idea pa tin cu stop demasiado tempran e tratamento antibiotica ta formenta e resistencia na e medicamentonan aki no ta wordo respalda pa e evidencia, mientras cu tuma antibiotica pa mas tempo di lo necesario si ta aumenta e riesgo.” Por lo contrario, e articulo ta sigui, “tin evidencia cu, den hopi situacion, stop e antibioticanan na tempo ta un forma sigur y efectivo di reduci su uzo excesivo.”

Esey no kiermen cu uno mester stop di bebe antibiotica cu a wordo receta una bes cu bo cuminsa sinti bo mes miho – manera publica den un di e corantnan mas influyente di Hulanda, De Volkskrant, cu a publica un noticia cu e titulo Caba cu un tratamento di antibiotica? Coy kens – , sino cu autoridadnan sanitario mester modernisa su mensahe: para cu e tratamentonan antibiotica tempran por ta un strategia valido pa reduci resistencia. Es mas, manera cu e investigacion a splica, e cahanan di antibiotica na Merca y Reino Uni a wordo bandona e onderschrift “caba cu e caha” pa “stop cu e tratamento cu bo dokter a recetabo.”

“Bebe antibiotica pa mas tempo di lo necesario ta aumenta e riesgo di resistencia,” Martin J. Llewelyn, profesor di Enfermedadnan Infeccioso na Brighton and Sussex Medical School.

Fuente: https://elpais.com/elpais/buenavida.html