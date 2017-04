No satura e mercado pero laga e crecemento economico bay na un manera sostenibel y prudente

E tema di economia di pais Aruba, keto bay ta keda un preocupacion ultimo tempo pa diferente gremionan y un di nan ta Camara di Comercio. Sr. Ernst Mohamed ta splica.

Den un combersacion cu Camara di Comercio tabata tin cu IMF, nan a discuti varios punto con pa crece e economia. Mas importante ta, cu awendia tin diferente programanan, manera credits. Tin diferente eventonan den nos economia, cu ta sigura un crecemento. Pero e crecemento mester bay na un forma cauteloso. No por bay satura e mercado cu yen diferente tipo di negoshi, cu despues un of dos mester cay afo atrobe. Mester haci’e sostenibel y prudente.

Ta nos mesun hendenan ta dicidi con nos ta bay haci nos economia. Ta na Camara di Comercio su interes pa e comercio crece, tambe di gobierno y di Minister Arends pa crece e economia.

Sr. Mohammed a sigui bisa, cu e idea ta pa diversifica e economia. Bin cu cosnan nobo, ideanan fresco, pa bo economia crece of mester bin cu tipo di negoshinan cu ta eficiente. Un biaha mas, mester bisa cu E- commerce ta bira un parti grandi di Aruba su economia.

Camara di Comercio actualmente ta organizando hopi curso pa entrepeneurnan, pa esun cu no ta sigur con pa habri un negoshi. Na Camara di Comercio tin un biz- department unda cu tin hendenan capacita pa yuda un persona lanta un negoshi.

Awo ta bay den direccion di educacion, unda cu hunto cu Departamento di Enseñansa unda e parti di Ondernemingschap wordo inclui den e scolnan. Ta importante pa e muchanan di jong caba, haya e confianza con pa rond un negoshi. Y esey no tin aworaki. TIn hopi mucha jong, cu tin yen idea, pero no tin e conocemento con pa habri e negoshi of con pa busca un financamento, y eynan Camara di Comercio ta hunga un rol integral, Sr. Ernst Mohammed, presidente di Camara di Comercia a splica.