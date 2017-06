No por haci un inversion miyonario pa e poco biaha cu awasero ta cay na Aruba

Hopi hende ta puntra dicon nos camindanan no ta wanta awasero manera otro parti di mundo pa cual aki Sr. Marlon Croes di DOW ta splica cu si no, lo mester bay inverti hopi placa pa e poco biaha cu awasero ta cay na Aruba no ta barata.

Sr. Croes a splica cu e average di caida di awa na Aruba, ta mesun halto di e average di awasero na Inglatera. Na Inglatera e ta cay den 8 pa 10 luna. Dus e ta cay constantemente. Na Aruba e ta cay den dos of tres biaha. Esey kiermen cu intensidad cu e awa ta cay na Aruba, ta hopi halto.

Si ta bisa cu no kier molester di awa, lo mester traha facilidadnan y esakinan no ta barata. Lo mester inverti masha hopi placa pa handle e fluho ey. Esey kiermen cu ta bay hinca miyones den un caminda, pa algo cu ta sosode 3 biaha pa aña.

Pero DOW ta busca e ekilibrio, y tanto caida di awa DOW mes por handle, den ki intensidad. Esey ta loke DOW ta trahando ariba dje. Mester acepta cu Aruba lo bay keda inunda un rato, pero pa e molester, ta busca pa traha canalnan di tal manera, cu enbes cu e awa ta keda 3 pa 5 dia, molestia e vecindario, pero bah’e na 3 pa 5 ora e awa a sak bay caba. Esey ta e ekilibrio cu DOW ta buscando.

Como ehempel Sr. Croes a menciona con algun aña pasa un horcan a pasa ariba Miami. Y na Miami nan tin bakinan grandi bou di e caminda, cu trucknan mes ta pasa ariba dje. Pero ora cu e horcan a pasa, e bakinan tabata yen y e camindanan tabata full yen y halto. E ora ta bin e pregunta, si Aruba por afford e tipo di bakinan grandinan aki y cu bo sa cu si awa bin den mesun intensidad cu na Miami, si Aruba por handle e. Esaki financieramente bin cu inversionnan asina grandi pa algo cu lo haya molester toch y lo hinca miyones bou tera y bo ta uz’e tres biaha pa aña, segun Sr. Marlon Croes, director di DOW.