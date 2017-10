No por entrega presupuesto 2018 sin sa maneho di e proximo gobierno

E hecho cu no tin presupuesto 2018 entrega, tin su motibo segun minister di finanza Angel Bermudez. Segun Minister Bermudez, tin dos aspecto pa un presupuesto pa 2018.

Pa cuminsa, a wordo indica door di e parti di e partidonan cu tabata reuniendo pa forma un posibel coalicion, cu nan lo reduci e organisacion di gobierno, den forma di reduci diferente ministerio. Aki ya caba tin diferente cambio, unda diferente departamentonan lo mester wordo aloca, e reduccion di e cantidad di minister di parti e partidonan cu ta bay forma e Gobierno nobo, como tambe e re-alocacion di diferente departamento. Esaki ta haci cu ta imposibel pa concipia un presupuesto den e momento aki.

Minister Angel Bermudez a sigui bisa cu pa duna e presupuesto contenido, lo mester sa e maneho cu lo wordo hiba, y esey ta keda na e gobierno nobo cu lo sinta. Si lo por entrega un “kader begroting”, cu ta solamente un concepto, cu cifranan grandi, pero basicamente no tin balor den sentido toch. Ya cu e gobierno cu sinta, toch lo mester bay duna e presupuesto aki contenido, a base di su programa di gobernacion.

E aña aki tin e ley LAft, den cual ta para exactamente e proceduranan di presupuesto supletorio di cuenta anual, etc. Esey ta pone cu tin cu tene esey na bista, caminda cu enberad cu LAft mester entrega un presupuesto, pero Aruba su ley di contabilidad no ta duna e facilidad, e manera, con ora un aña transitorio manera esaki, con lo por trata esaki. Pero e ley di LAft ta pone cu mester tene na vigor, e diferente conceptonan cu mester wordo entrega.

Pa loke ta e cuenta anual, esaki ta den su fase final na Controlario General (Algemene Rekenkamer). Ta spera di finalisa esaki mas pronto posibel y ta trahando ariba un supletorio pa 2017, pa asina acomoda tur e cambionan interno, den e diferente e presupuestonan di cada ministerio.

Presupuesto 2017 tabata cla for di cuminsamento di aña y awo ta trahando ariba dos rapportahe. Uno ta e rapportahe di e di tres trimester, e di tres kwartaal a caba ariba e fin di September. Ta trahando ariba e raportahe di e di tres kwartaal, pa asina tambe segun e ley LAft, esey e cuenta wordo duna con e ehecucion di e presupuesto a bay den e prome lunanan.

Segun splicacion di e mandatario di finanza, tur aña Directie Financiën ta concipia un presupuesto pa e aña venidero a base di data cu nan ta dispone di dje. Na mes momento, Directie Financiën ta sinta cu cada minister pa incorpora e gastonan di e maneho cu cada un di e nan ta premira

Minister Bermudez ta añadi cu despues di e fase aki cu ta logra saca e prome resultado, ta unda Directie Financiën por cuminsa evalua unda tur por haci adaptacion den cada presupuesto di e diferente ministerionan te ora yega na un saldo deficit cu ta cumpli cu e acuerdonan a base di e ley di LAft.