No por bende casnnan na Parkietenbos si e dump ta habri

Ningun hende lo cumpra e casnan den e vecindario paso na final esey no ta e solucion, segun Sra. Marjorie Vermeer.

Ta di lamenta, segun Sra. Marjorie Vermeer, cu Aruba ta ser bisa cu e ta berde pero al final no tin nada berde. Tur e sushinan, di e avionnan, di e barconan grandi cu ta bin Aruba, ta wordo tira ariba dump, anto sin maneho. Tin asina tanto hende na Aruba y ta sigui traha hotel na Aruba, pa mas di un miyon turista, cu tambe ta laga su sushinan atras. Y sin un maneho profesional.

No ta parce cu ta biba den e siglo aki, cu ta up to date. Na un isla cu ta cobra un turista un prijs, manera tur otro parti. Paso no ta asina cu bo ta bin akinan paso cu ta mas barata. E ta up to date, e ta mayor league, sinembargo, nos tin un dump, y nos ta kere cu e turistanan no sa, mientras nan sa bon bon kico ta pasando.

Tin leynan di Medio Ambiente, pero tampoco ta na su luga. Kico ta pasando? Ta ignorancia di nos pueblo, di nos gobernantenan of nos ta exigi mucho, di un aire puro, pa e prijs cu nos ta biba ariba e isla aki.

Sra. Vermeer no sa si lo bin cu cambionan e aña aki, y kisas via prensa Minister lo por duna fecha, di ki dia ta bay bin cambio y na ki manera. Pasobra cu nan t’ey ainda, Sra. Vermeer tin speransa den nan ainda. E ta kere cu Sr. Eman ta un persona integro, y e ta spera cu por favor, yuda e habitantenan di Parkietenbos. Ken sa, kisas prome cu eleccion, milagernan por pasa.

Sra. Mama di Sra. Marjorie ta un persona di un edad respeta, y ora cu biento bira, e mester hib’e na un ruman di dje, pa e no haya molester.

Hopi hende ta reclama cu nada no ta pasando, y kisas lo mester bay bek na plan A, di cera dump y wak si por haya atencion atrobe, prome cu eleccion. Esaki ta pa ora di bay vota, pa e persona cu bay vota y bay goberna e isla aki, tene na cuenta e salud di e habitantenan di Parkietenbos.