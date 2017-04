No mester existi diferencia den calidad di educacion na Aruba

E tema di educacion ta un tema cu tin basta desafio pa nos studiantenan, specialmente muchanan di scolnan basico. Sr. Ricardo Croes, di partido RED ta amplia mas ariba esaki.

Por a tuma nota cu tin diferencia den calidad di educacion na Aruba. El a menciona como ehempel cu muchanan cu caba Mon Plaisir Basisschool ta caba miho prepara pa bay Colegio Arubano, compara cu otro scolnan basico na Aruba. Esaki pa partido RED ta algo imposibel pa acepta, pasobra tur scol basico mester prepara tur studiante pa ora nan caba na scol basico nan ta capacita suficiente, den nan capacidad personal, pa bay EPB niveau 1, MAVO of HAVO.

Sr. Ricardo Croes ta sigui splica cu ta imposibel cu ta midi cu dos midi. Muchanan di un scol si ta logra, y di otro scol si pa motibo di e cifranan. E muchanan mester wordo educa, no ta e alumno mester educa e maestronan. E docentenan ta sigui un opleiding, pa duna educacion y ta imposibel pa pensa, cu cada aña cu nan slaag, nan ta slaag cu otro voorwaarden, poniendo asina cu ora cu docentenan ta bay traha na un otro scol, tin otro condicionnan cu ta wordo aplica.

Un mayor ta manda su yiu cual scol cu ta, cu ora cu e caba su preparacion e ta prepara pa bay cualkier Colegio cu ta. Segun Sr. Croes, aworaki ta asina, cu si e mucha no ta cualifica pa bay Colegio na Playa, e ora ta bin e di dos oportunidad, cual ta Colegio San Nicolas. Con por ta asina, cu un hoben cu ta biba na Noord, Dakota, Paradera etc, mester bay tuma bus pa 6 or di mainta, pa yega scol cu ta cuminsa scol 7 or y mei. Y ora cu scol caba, e mester bolbe coy bus, pa oranan largo pa e yega cansa su cas y e ora que hubo di e calidad di tempo cu su mayornan, pa su lesnan, pa e practica deporte, segun Sr. Croes.

Na Aruba t’asina cu mester tin HAVO no solamente na Playa, pero mester tin na Noord, Santa Cruz, etc. E mester ta den un forma cu e ta haci’e posibel, eficiente pa tur mucha haya e educacion cu e mester di dje, cu tur e gastonan y transporte, mester ta viabel pa esaki por bira realidad.

Tin un gran cantidad di hobennan cu ta confrontando masha hopi problema, pa motibo cu nan mester bay Colegio San Nicolas. Tambe, con por ta posibel cu muchanan di De Schakel, tur mucha a slaag, 100%. Y na otro scolnan, 60, 70%. Esaki ta inacceptabel. Mayornan lo mester ta preocupa, y lo prefera pa su yiu bay De Schakel of Mon Plaisir. Y esey, segun Sr. Croes, no mester ta asina.

Tur scol mester ta ariba e mesun nivel, pa garantisa cu tur mucha di scol basico ta haya e mesun educacion, cu lo prepar’e na su maximo pa hib’e na su di tres nivel cual ta HBO of Universitario.

Partido RED ta desaproba e sistema aki completamente. Den 31 aña di existencia di pais Aruba te ainda tin e mesun situacion. Centraal Bureau voor de Statistiek a bisa, cu 60% di e nivel di nos ciudadanonan ta na nivel di un zesde klasser. Y cu Aruba tin no mas cu 3% di Wetenschappers, di cual 1% ta bin di afo. Ora cu mira e desaroyonan aki, e ta masha cla. Partido RED ta haya cu mester inverti den educacion, crea un solo nivel. E ta un procedura, mester controla, ehecuta sistemanan cu ta controla, garantisa cu no tin diferencia di educacion na niun scol. Educacion ta e fundeshi di nos futuro. Sin educacion niun pais por para riba su pia den ningun sentido di palabra. Educacion ta general y no no scol so. Pero sin educacion no tin futuro, segun Sr. Croes. E ehempelnan cu ta wordo duna no ta sirbi pa nada.