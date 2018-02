No laga nada di balor visibel den auto

No laga nada di balor den bo auto pa no hala atencion pa e ladronnan habitual di bario pa cual Sr. John Larmonie, di KPA ta amplia.

E adictonan ambulante sa precisamente ken ta e ladronnan ta obhetonan specifico. Toch e cantidad di adictonan ambulante toch ta asina chikito, pero ainda polis no por controla. Sr. Larmonie ta sigui bisa cu si un persona tin un obheto di balor den auto, pa no lag’e den bista pa tur hende mira. Y si e adicto ambulante pasa wak, e no wak nada di balor, e ta sigui bay. ta cosnan facil pa defende bo mesun articulonan.

E comunidad mester ta un poco mas consciente. No laga cosnan di balor den auto, aunke e falta di iluminacion ta keda un punto di preocupacion, y polisnan ta na altura cu esaki ta un problema. nan ta keda vigila e trendnan, unabes cu cosnan cuminsa lanta cabes, polis tin un team di DIC, e infodesk cu ta observa e dagrapportnan, cu por mira unda ta e areanan hot y eynan ta papia cu e chefnan di districto y ta purba di dirigi e patruyanan segun unda e crimen ta tuma luga.

Pero atrobe, segun Sr. Larmonie, no por pone un patruya constant eynan ya cu si ta un solo patruya tin, den un districto unda cu varios biaha pa dia tin algo pasando, e patruyanan ta keda core di un caminda pa otro. No tin tempo pa patruya den cierto areanan pa haya atencion. P’esey ta bira importante pa haci tur loke ta posibel pa proteha nan propiedad. Esaki ta conta pa tur hende, tur hende mester practica prevencion, segun Sr. Larmonie.

E daño y e trauma ta nos mes ta sufri esaki y e ta causa daño ariba e comunidad. Hopi hende no tin idea di con un crimen tin su impacto profundo ariba un comunidad, nos economia. Tur hende mester duna di nan parti pa haci Aruba mas sigur. Esaki segun Sr. John Larmonie, di KPA.

