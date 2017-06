No culpa klem ni tram pa ceramento di negoshi den Playa

Ultimo añanan hopi hende ta culpa gobierno cu a trece e tram pa e situacion deprimente na Playa, e ceramento di negoshinan den caya grandi. Otronan ta culpa e mes Gobierno, pero pa e klem, e simbolo di e politica di paga pa parkeer den Playa. No ta pa defende Gobierno cu a trece tram y a introduci e parkeer meternan, pero mi ta kere cu e culpa mester wordo busca otro caminda. Y e solucion no ta eliminacion di e tram ni e pagamento pa parkeer.

E siman aki CNN-Money a publica un articulo cu ta conta cuanto negoshi a cera y ta bay cera na Merca y na Canada. Ascena Retail Group, doño di e.o. Ann Taylor y Lane Bryant cu ta tiendanan di fama mundial, a anuncia cu nan ta bay cera 250 tienda na 2017 y si nan no logra haya reduccion di huur, nan lo cera 400 tienda mas. No ta culpa di tram ni di klem.

Purba imagina Aventura Mall of Dadeland Mall bashi of casi bashi. Pero mallnan bashi ta un realidad na Merca y Canada. Segun Credit Suisse den e proximo 5 aña entre 20 y 25 % di tur mall na Merca y Canada lo cera. Tiendanan manera Macy’s, Saks Fifth Avenue, J C Penney y Sears cu ta wordo considera tiendanan “anker” di e mallnan grandi ta pasando den turbulencia economico y ora nan cera, e mall caminda nan ta localisa ta cuminsa muri. Un banco a calcula cu 310 di e 1300 mallnan na Merca y Canada lo cera. Si bo tuma un averahe di 100 tienda pa cada mall, nos ta papiando di 31 mil a 130 mil tienda cu lo cera den proximos 5 aña na Merca y na Canada.

E cifranan aki no ta exageracion. Macy’s mes a anuncia cu na 2017 nan lo cera por lo menos 68 tienda. Saks Fifth Avenue y Lord & Taylor no a specifica cuanto tienda nan lo cera, pero nan a declara cu e aña aki nan lo elimina 2000 empleo. J C Penney’s a anuncia cu pa Augustus di 2017 nan lo cera 138 tienda. GameStop lo elimina mas di 100 tienda e aña aki. Bebe lo elimina tur su 168 tiendanan na Merca y Canada prome cu Mei 2018. K-Mart y Sears lo cera 150 di nan tiendanan e aña aki ainda. Ta miles di tienda mas chikito ta pasa den e mes tormenta economico.

Kico ta causante di tur e ceramentonan aki? Naturalmente no ta tram y no ta klem. E criticonan di e tram den caya grandi ta insisti cu e tram ta stroba e autonan trece e cliente te dilanti di e tienda. Na e mallnan cu a cera, autonan por a core te na entrada di mall. Caminda e mallnan cera no tin meter di parkeer, tin parkeer gratis pa centenares di auto. Anto ta kico ta e problema?

Hopi experto ta punta dede riba Amazon y servicionan similar; e cumpramento on-line, argumentonan hopi fuerte. Otronan ta splica cu estilo di bida a cambia. Un tempo hendenan tabata contento di biba den e suburbionan, wak cine na teatronan drive-in y haci nan compra na un mall den vecindario. Awendia, mescos cu aki na Aruba, no tin teatronan drive-in na Merca y tin un tendencia pa bolbe disfruta di bida den center di stad.

Tal bes na Aruba nos mester wak loke ta pasando na Merca y ahusta nos mes na e realidadnan nobo di bida. Di Aruba tambe nos po haci uzo di e servicio di Amazon y otronan. Di Aruba tambe nos por haci pedida on-line. Tal bes e doño di e edificionan ta cobrando huur demasiado halto y cu tempo nan lo realisa cu nan mes ta matando e galiña cu ta pone webo pa nan. En bes di e splicacion simplistico, “ta tram of ta klem”, nos mester analisa otro factornan y mira con ta haya hende bolbe disfruta di loke centro di Oranjestad ta ofrece y lo por ofrece. Ki clase di ambiente mester wordo crea pa haya hendenan bolbe keiro den caya grandi? Ta tempo pa nos cuminsa “think outside the box”.

Skirbi pa Clyde Harms