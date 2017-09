No a consulta cu ningun sindicato pa kita gelijkbedrag y bashipremie

Segun Rene Bernabela, di sindicato TOPA, dia cu a cuminsa na luna di Maart e combersacionnan riba e parti di Gelijkbedrag y bashi premie, e sindicatonan a wordo poni na altura. Algun a duna comentario cu ta un gepaseerd station. Nan no ta interesa pa bin bek na mesa pa papia riba e topico. A haya esey un lastima, pasobra esun cu ta bay wordo perhudica den e caso aki, no ta e directiva, sino nan miembronan. TOPA, hunto cu e demas sindicatonan cu ta para pa e empleado publico, ta respeta nan opinion. Nan si a bisa cu nan ta sigui cu e negociacion y deliberacion cu Gobierno. Na mesa por yega na un solucion y esey a bin ta haciendo te na e momentonan aki.

Tin cu bisa cu e parti aki no tabata facil, pasobra mirando e hecho cu Gobierno, na prome instante no kier cambia di pensamento riba e parti di duurde toeslag y a reitera, cu riba dje, tin un directie Wetgeving, cu a duna su punto di bista, bisando caba cu no por bruha e duurde toeslag den locual ta papiando riba dje, cu a kita e gelijkbedrag y bashipremie, pasobra cada uno ta un componente riba nan mes. Ora cu ta papiando di duurde toeslag, ta ora cu ta papiando riba e cuestion di pensioen.

Awor aki, di locual ta e caso cu nan a kita sin consulta cu ningun sindicato for di 2015, ta e gelijkbedrag y bashipremie. No por bay bruha esey cu duurde toeslag. El a wordo papia den e pensioen overleg. Awor aki ta papiando di e indexering overleg, cu e tempo ey a wordo negosha cu ex minister Juan David Yrausquin. No por bin bisa awor aki cu algun sindicato a bay di acuerdo. E manera con e presidente di SADA a expresa, esey no ta e caso ni hinca den e puntonan cu a wordo discuti riba dje. Gobierno di tur forma y tur skina, ta wordo mustra cu nan no tin rason y awor aki e palabra ta na Gobierno. Na minister Bermudez y minister Richard Arends. Manera cu a wordo bisa, pa sindicatonan, bin cu comision no ta factibel pasobra e ta bay costa cada ambtenaar por lo menos 800 florin for di nan salario.

Unda Gobierno ta bay saca e placa na e momento aki, asina cerca di eleccion. Ningun di e puntonan cu Gobierno a trece pa un comision y e otro parti di duurde toeslag, no a cay na parti di Gobierno. Awor aki, di parti di e sindicatonan, a manda nan punto di bista. Gobierno den e carta a wordo poni di parti di e sindicatonan, cu nan tin un siman y a bisa cu tin cu bay bek cerca e miembronan pa nan tuma un decision, pasobra no por bay tum’e sin consulta cu nan. Despues di esey ta keda na e sindicatonan pa tuma un decision na momento cu haya e pensamento di e miembronan den e caso aki.

Bernabela a splica cu e momento cu Gobierno a kita e decision aki pa sigui paga e pensionadonan di locual mester a cobra na 2015 y tambe pa e futuro ambtenaarnan cu bay baha cu pensioen, ta bisa cu e tempo cu nan a kite, Gobierno no a forma ningun comision. Dicon di pone bek si ta bisa cu ta bin cu un comision. E sindicatonan no ta di acuerdo cu e pensamento aki. Dia cu a kit’e, no a consulta cu ningun comision. Como sindicatonan, pone bek, pero pone sin condicion di bin cu ningun condicion, pasobra no ta bay acepta esey.

E por ta wel di ta zona cu ta cerca di eleccion, pero tin cu bay via e canalnan corespondiente, di loke ta e miembronan di cada sindicato. Si nan duna e mandato, ta cla caba. Nan sa kico nan tin cu haci. Nan draaiboeknan ta poni caba kico tin cu haci. Pero un biaha mas, tin cu consulta cu e miembronan.