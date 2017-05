Nivel di estudio di IPA ta uno hopi halto

Na Aruba IPA ta den un posicion importante especial pa e tema di enseñansa y investigacion pa cual aki Sr. Haime Croes di IPA ta splica.

E opdracht cu Sr. Croes a haya dos aña pasa, tabata pa haya sa con IPA como un HBO instelling. Ta hopi importante pa laga bon cla, cu IPA ta un HBO instelling. Tin un diferencia den e MBO y un HBO instelling y esaki ta cu nan mester haci un investigacion. Un di e topiconan cu tur ora ta tende den corantnan, cu ta haciendo investigacion, pero no ta papia di e tipo di investigacionnan cu ta wordo haci.

Ta hopi importante pa compronde, cu hopi biaha ta haya hende ta haci investigacion, pero hopi biaha ta papia mas bien di un investigacion cientifico, cu mas bien tin como meta pa amplia bo conocimento. Y poco ta ser papia riba e investigacion di practica. Specialmente ora cu bo ta un HBO opleiding, esey juist ta loke nan ta siñabo, e importancia di esaki ta cu si mira desaroyonan mundial manera na Hulanda mes, cu na 1980 a institui e parti di ley di HBO, unda cu a hinca e aspecto di investigacion. Y te na aña 2000 bay ariba, esaki a wordo incorpora den diferente institutonan y a bin haya e aspecto di investigacion practico.

Pero door cu na IPA caba un paar di tempo pasa ya tin e parti di investigacion como materia (vak) no ta suficiente pa bo por trece e aspecto di investigacionnan asina cerca di e poblacion. Pakico? Pasobra cu si ripara bon, poco ta ser papia di e docente como investigado. E economista, e psicologo ta conoci, pero poco ta ser papia over di e topico di “leraar als onderzoeker”. Ariba esey juist kier pone enfasis ariba esaki cu e congreso aki., cu e docente su funcion ta pa escoge pa e studiante siña over di un “onderzoekende houding”, segun Sr. Haime Croes.

E docente den klas ta enfrenta hopi problema. Por mira problema cu hendenan cu problema cu lesamento, problema cu muchanan cu no ta motiva. E tin problemanan cu muchanan di taal. Kico ta haya? Ta haya cu hopi biaha nan ta pone e problemanan ey den man di Directie Onderwijs of cerca IPA. Pero pa e problemannan ey wordo aborda, poco ta wordo haci. Pero mientras cu door di tin hendenna cu sa haci investigacion, por resolve e problemanan aki hopi facil, den practica.

Loke ta importante, Sr. Croes ta sigui bisa, ta pa bin cu un Centro di Excelencia, unda cu IPA ta ofrece e ora e posibilidad pa e docentenan cu ta den veld, por bin na e Centro di Excelencia, trece nan problema hunto cu e lector por haci un investigacion a corto plazo y trece solucion pa e problema cu ta andando actualmente di biaha.

Esaki kiermen, cu door di e incorporacion di un centro of excellency, cu tin lectornan aden, ta haya cu por forma hunto cu sector priva, e parti practico di veld, nan mes ta bin cu un investigacion pa IPA, y IPA lo yuda nan e ora den un forma practico y relevante na soluciona e problema. No tin mester di warda te ora cu busca consultant di afo pa resolve un problema.

Por ultimo, Sr. Haime Croes a bisa cu esey ta encera cu IPA ta bay drenta un fase nobo, unda cu ta bay pone banda IPA mes, un centro di excelencia, unda cu diferente docentenan, cu ta sinti cu tin cierto problema den veld, hunto cu un lector por yuda soluciona problemanan agudo y den un forma practico y lihe. Tur esakinan ta bay wordo discuti den e conferencia hunto cu Hogeschool Rotterdam.

Rotterdam ya caba a introduci e parti di Centro di Excelencia for di basta tempo pasa caba y e aspecto di e centro di excelencia ta hopi hopi positivo na Hulanda. Den e centro di excelencia hopi problema agudo a wordo toca na un forma hopi lihe.