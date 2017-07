Niun partido politico a cancela nan participacion na e debate

Diaranson 13 di Juli, lo tuma luga un debate organisa pa Grupo Millenials y pa cual partido AVP a bisa di lo no participa. Sra. Queeny Bergen, coordinadora di e evento, a splica cu oficialmente te ainda nan no a wordo informa nada oficial di esaki.

Por bisa cu pa e organisador, tur dies partido lo participa ya cu tur a confirma. Sra. Queeny Bergen a bisa cu nan no a ricibi ningun informacion, ni yamada telefonico of email, for di ningun di e partidonan, cu nan lo no participa.

Tur e lidernan di partido tin nan persona di contacto pa cu prensa, y te cu diamars ainda Sra. Bergen a papia cu tur. Tur cos ta suppose di cana manera cu e mester cana. Ariba medionan social Grupo Millenials a bin lesa cu tin un partido politico a bisa cu nan lo no participa. Den e forma profesional cu e grupo ta bezig cun’e ariba nivel, nan lo haya tende si esaki ta pasa di berdad.

A puntra Sra. Bergen, cu si esaki ta e caso, cu si esaki lo cambia e plannan of e structura di e debate, pa cual el a splica cu ta dificil pa cancela algo, cu nan a traha hopi luna ariba dje. Dus e show ta sigui normal. Pa loke ta e entradanan pa cu e debate aki, Sra. Bergen a bisa cu e entrada pa e debate aki ta sold out, y cu ainda tin hopi interes pa cual Sra. Bergen ta haya yamada y inbox, pa si lo bende mas entrada extra.

E organisacion ta un grupo di millenials. E encuesta cu a wordo haci, a wordo haci bou di millenials, pa asina trece dilanti nan preocupacion, loke nan kier sa ervoer. Asina for di e prome dia, a kies pa e lidernan. Motibo di esaki, ta pasobra cu nan tin e contenido pa contesta ariba tur e topico aki. Y esaki ta loke e millenialsnan kier tende. Nan kier trece dilanti nan punto di bista, nan ideologia pa asina dia 22 di September nan a vota consciente. E enfoke di e Grupo Millenials, pa informa e millenialsnan, pa nan ta tras di e television, den e publico y ariba e rednan social. Asina Sra. Queeny Bergen a finalisa bisando.