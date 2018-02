Niun docente lo perde nan derecho como ambtenaar

Minister di Enseñanza, Sr. Rudy Lampe a splica kico ta su punto di bista pa lo cu ta trata e duna mas autoridadnan na esunnan concerni den parti di educacion publico .

Den palabracion cu miembronan di sindicato di maestronan di Aruba (SIMAR) pa loke ta trata Openbaar Onderwijs, Esaki a sigui cu un ronda di preguntanan di parti di miembronan di sindicato tocante e tema aki. Tur e preguntanan a wordo contesta, caminda cu minister a bisa cu e la keda hopi contento cu e tipo di pregunta cu nan a ricibi for di SIMAR.

Danki na e presentacion aki tambe hopi duda a wordo aclara di parti sindicato y minister a purba di expresa di nan mes tambe y manda un mensahe bon cla unda nan no lo mester preocupa awor aki pa loke trata e tema di enseñanza, pasobra den e parti di e posicion huridico nada no ta bay cambia , ningun hende ta perde trabou, ni ta bay atras.

Den Reino Hulandes, Aruba ta e ultimo pais pa dal e stap aki y na nivel mundial, nos ta e ultimo pais pa bay den e direccion aki. E plan ta pa pone e maneho diario di enseñansa den man di profesionalnan. E forma pa haci esaki ta pa crea un fundacion, caminda profesionalnan den enseñansa ta bay tin e responsabilidad pa haci esey, y di e mesun manera bo ta kita e poder ey for di e man di e minister. Minister lo tuma decisionnan den base politico, cu cada eleccion e ta perde of ta gana voto pero no lo ta trahando realmente cu e criterionan profesional di enseñansa. Awor aki lo tin un minister na cargo di schoolbestuur di enseñansa, anto esaki lo bay haci cu e calidad di enseñansa no ta na prome luga.

Mester kita e poder for di e man di e politico y hink’e den profesionalnan, caminda cu e decision ta wordo tuma a base di un criterio di profesionalismo di enseñansa. Gobierno anterior no a cumpli cu cierto acuerdonan den e parti huridico cu lo mester a bin, e trayecto pa bevordering ta asina largo, ora ta parti di e sistema actual, e conseho mester bin minister y e minister tin tur autorisacion y poder pa haci esey. E trayecto ta hopi mas largo.

Por ultimo, minister Lampe a bisa cu ora di bay over na un Stichting Openbaar Onderwijs, e trayecto lo ta hopi mas cortico y den e sentido ey, e ta cumbini e maestronan.

Comments

comments