Niun contratista a wordo kita for di Serlimar

Den entrevista cu Sra. Natalie Wolff PR & Marketing Manager Serlimar, ta splica cu ningun contratista a wordo kita.

Sra. Wollf a bisa cu e situacion ta un mal comprondemento, ya cu tin algun di e contratistanan aki, en berdad cu ta ehecuta trabaonan di p.e. un delivery service. Pero eseynan ya internamente, Serlimar mes lo ta bay ta yenando e bashi eynan. Na ningun momento esey a nifica of e intencion tabata cu un departamento full no ta existi mas. Simplemente nan mester bay haci e trabou cu ta describi den nan contract.

Gerencia a cuminsa pia abao pa algun empleado cu no tabata presenta na trabao, ta bin punch in pa despues bay cas, pa cual Sra. Wolff a splica cu tin un cantidad di contratistanan cu tin contractnan y den nan contract firma tin un parti, unda ta specifica cu esunnan cu no ta cumpli e trabaonan, sea cu no ta presenta na trabao of cu nan performance no ta optimal, eseynan ta pa evaluacion. Esaki ta pasobra cu e parti di e contract ta cu bo tin bo deber, bo obligacionnan y bo tin bo derechonan, mas cu claro . Pero parti di e otro banda, ta bo deber unda cu naturalmente bo tin cu cumpli tambe cu e trabao pa cual bo ta wordo paga. Esey naturalmente, si e no ta na agrado of no ta aceptabel, e ora den un clausula den e contract si ta stipula, cu a base di bo performance si e no ta na agrado, cu e contract por wordo termina.

Por ultimo, Sra. Wolff kier a manda un mensahe pa tur e otro empleadonan, pa nan keda trankil. Vooral pa e contratistanan, esunnan cu a presta bon, eseynan lo keda cu nan contract. Ta papiando aki di esunnan cu di berdad, no ta funcionando, cu eynan sigur un evaluacion.