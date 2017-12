Ningun trahado a bay dilanti cu ley laboral nobo

Den aña 2013 tin hopi leynan laboral cu a drenta na vigor pero despues di 4 aña por wak cu e trahadonan no a bay dilanti y p’esey STA kier pa baha e ora di trabou pa nos hendenan bay dilanti, segun Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA.

Un hende cu ta traha 48 ora pa siman, 6 dia pa siman, 8 ora pa dia, e tin un dia di descanso. E un dia ey no ta yega pa nada. Con e relacion familiar ta? Aki na Aruba, e cos aki a bira un problema grandi, pasobra cu mama cu papa mester traha. Problemanan social ta bati nos mata. E ora ey, por sigui asina? E doñonan di trabao, e lo bira un dolor di cabes pa nan, pero nan mester sa con nan ta bay maneha e cantidad di oranan ey of lo mester emplea mas hende. Nan no por sigui gana placa so ariba custia di e trahado.

SI bo no por maneha un negoshi, e ora tin cu stop cu e negoshi. Aki na Aruba, no por sigui asina. E fenomeno den centro di Oranjestad, cu tiendanan ta cera, e ta casi inevitabel. Si mira kico ta pasando na Europa mes, tin hopi tienda cera y hopi ta sigui cera. Esey ta e consecuencia di online shopping. Esaki ta mundial. AKi na Aruba, gobierno tin un huiswerk bastante grandi pa bay haci. Pero nos tin cu bay cu tempo. Y esaki ta algo cu nos no ta scapa di dje.

Mester corda cu nos pais, ta un pais cu tur cos ta importa. Pero ultimamente a importa hopi hende di afo pa haci trabaonan akinan, pa un salario miserabel. No por trece un hende bin traha aki, al menos cu e ta un experto. Si ta bay importa cu ta traha, importa hende cu berdaderamente ta traha pa e luga aki. Hendenan cu ta papia tur idioma cu nos ta papia aki na Aruba. Den supermercadonan, e trahadonan ta un idioma nan sa? Chines.

Kico nos ta bezig cun’e? Con nan a yega akinan? Y asina tin hopi mas pregunta. Si nos kier cambia e situacion pa clase trahado, nos mester haci esaki conhuntamente cu e minister di Labor, e no ta bay ta un trayecto facil, pero e no ta imposibel, segun Sr. de Cuba.

Un caminda mester cuminsa y p’esey e conferencia di dia 7 y dia 8 ta bay ta, unda lo conscientisa e delegadonan di e situacion berdadero di pais Aruba. Esaki ta door di e terenonan cu STA lo cubri, ta bay ta bastante amplio y e ta kere cu e ta un bon comienso pa cu informa nos hendenan debidamente di locual ta pasando realmente ariba pais Aruba.

E evento aki ta pa delegadonan di STA. Nan lo bay tin invitadonan di departamentonan social tambe. Fundacionnan tambe cu ta bay ta invita. Fundacion CAS mes, Sr. Leo Yarzagaray lo bay elabora bastante extenso ariba situacionnan, pa e consumidor. Y ta un persona cu tin hopi experiencia ariba e tereno aki. Y sr. De Cuba ta sigur cu despues di e conferencia e delegadonan di STA lo sali mas fuerte y mas convenci di locual realmente ta pasando ariba e pais aki.

Un di e prioridadnan ta e cambio, e tempo. Bida a bira full un rush. Ta splicando di situacion unda hendenan no tin tempo pa famia mas. E costo di bida, aunke bo ta mira e indexcijfer a keda manteni abao, esey ta un tecnica cu ta wordo uza pa mantene abao. Ora cu drenta supermercadonan n’ey, ta uza e CBS cijfernan di chines. E sistema cu nan ta haci’e, ta un sistema complica y e lo wordo splica tambe durante e conferencia aki, con nan ta yega akinan, con nan ta press e indexcijfer eybou. Esaki segun Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA.