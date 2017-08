Ningun hende ta haci nada pa Briyo di Solo

Mama di un di e clientenan di pasadia Briyo di Solo ta sinti cu pa tur cos, lo move pa tur hende. Sinembargo pa nos muchanan special cu a perde un luga pa nan yiu por pasa dia, ningun hende ta haci nada.

E mama a splica cu su yiu actualmente tin 26 aña y tabata pa varios aña cu e ta pidi pa traha un miho luga pa e muchanan. Si bo kier bay cu vakantie of haci algo, no por pasobra no tin un luga pa wanta e yiu. Ta tres siman cu e luga a kima. E mama a splica cu hendenan di seguro no a bin, ningun hende no a presenta ainda. Dicon, e ta cuestiona. Ta asina dificil pa haci esaki? Awo e mama tin cu traha 4 dia pa siman, pasobra e famianan por wak pa e yiu pa algun dia so pa siman. E mama no por sigui perde ora, pasobra e ta un mama soltera y ta traha pa su yiu. E docentenan ta menciona cu e mama ta wak bon pa e yiu. E señora ta sinti cu mester traha un miho luga. Hendenan ta bis’e pa hiba e yiu Hulanda. Pero e mama no kier, e kier keda cu su yiu. E no ta wak pakico e mester manda su yiu den exterior. Nos no ta bibando den un pais tercermundista. Tin un otro luga, cu yama Ambiente Feliz, pero e ta decadente. E tin mester di renobacion. E mes no kier su yiu den e luga eynan, pasobra e no ta higienico. Nan mester traha un luha. Nan a traha oficinanan di Gobierno, nan a traha MFA, tur cos, pero no pa e muchanan special. Personanan cu tin cierto incapacidadnan rond mundo cu tin nan luganan special. Pero na Aruba ningun hende no ta pensa riba nan. Tin hopi hende cu ta mas handicap cu e yiu di e dama aki. Si algo pasa cu e señora, kico lo pasa cu su yiu. No tin un otro luga pa por want’e. Briyo di Solo ta manera un scol, pero awo e yiu no tin nada mas. Ta djis cas. E no mester ta asina. Hasta si e mama ta cansa, e ta lanta tempran, e ta prepara e yiu pa scol y ta pone riba bus. Hasta si e kier of no. Pasobra e ta mira cu ta su manera pa sali for di cas. Ta e unico actividad cu e ta participa na dje. Y e mama ta duna esey na e yiu. Nan mester haci miho pa e comunidad aki. E señora ta spera cu awo cu ta eleccion, cu e politiconan por scucha y haci algo pa e muchanan aki y drecha e scol, pasobra awo, ta esaki so tin pa nan. E scol. Duna e scol un edificio of un trailer pa pone nan aden. E mama no por keda perde su oranan di trabao asina aki. E ta pidi pa bin cu un solucion.