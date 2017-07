Nicolas Maduro lo respeta esunnan cu lo no vota pa e Constituyente

CARACAS, Venezuela- Presidente di Venezuela, Nicolas Maduro a bisa diahubes cu e lo respeta su compatriotanan cu lo no vota den e eleccion di dia 30 di Juli pa un Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El a agrega cu algun di nan “door di tanto guerra” contra su gobierno, “ta keda confundi”.

“Tin hende cu lo no vota dia 30, ta ok, mi ta respeta esaki, nan ta liber. Pero nan mester sa cu dia 30 di Juli lo defini e destino di Venezuela, si nos kier paz of si lo bay tin un guerra den e pais aki. Nos consenshi mester ta limpi, nos no kier atrobe un pais di rico y pobernan”, Maduro a declara den un acto cu simpatisantenan Chavista, na Caracas.

Presidente Nicolas Maduro un poco mas di 73 dia pasa a convoca un Asamblea Constituyente pa modifica e constitucion y garantisa paz. Pero opositornan di su gobierno, uni bou di e plataforma Mesa de la Unidad Democratica (MUD) ta rechasa e votacion aki y lo realisa nan propio consulta diadomingo awo pa puntra e Venezolanonan si nan ta aproba of no, e convocatoria di Maduro. Segun e mandatario, e ta desea pa e Asamblea Nacional Constituyente redacta un “ley constitucional”, cu e “rango di mas halto”, pa sina garantisa un proteccion legal na e plannan social gubernamental.

Fuente: www.efe.com