New Zealand ta prohibi stranheronan di cumpra viviendanan existente

WELLINGTON, New Zealand- Diaranson, e parlamento di New Zealand a aproba e ley nobo cu ta prohibi personanan stranhero pa cumpra viviendanan ya existente. E medida a causa controversia notabel den Parlamento di New Zealand: e ley a wordo aproba cu’n mayoria minimo (63 voto di 120).

E prohibicion ta pa facilita e localnan acceso na vivienda, ya cu solamente 25% di e ciudadanonan di e nacion insular tin nan propio cas. Mientras tanto, prijs di viviendanan a aumenta den algun area mas di 75% durante e ultimo cuater añanan, segun The Guardian.

Sin embargo, no ta tur stranhero lo wordo afecta pa e medida aki: e ley nobo aki no ta aplicabel pa personanan cu ya caba ta residente di New Zealand, ni tampoco pa personanan di Singapore y Australianonan, debi na acuerdonan bilateral cu e paisnan aki, segun NZ Herald ta splica.

Ademas, e prohibicion ta conta solamente na e compra di viviendanan ya construi, di manera cu residentenan di otro paisnan lo sigui cu derecho di cumpra casnan construi den urbanisacionnan grandi.

E minister di Finazas, David Parker a sigura den un entrevista na The Guardian, cu e prohibicion lo traduci den mas vivienda accesibel pa ciudadanonan di e pais y un oferta mas amplio.

Den un discurso den parlamento diaranson, e minister a bisa: “Nos no mester ta huurdo den nos mesun tera”. Parker ta di opinion cu e ley nobo lo beneficia e Neozelandesnan, cu, segun Parker, no mester wordo supera pa personanan mas rico proviniente di otro pais.

Di otro banda, e opositor Partido Nacional a califica e ley nobo como “xenofobia”. Amy Adams, vocero di finanzas di e partido di e grupo aki, a afirma cu e cambionan aki lo baha e cantidad di inversionnan stranhero.

“Gobierno a presenta esaki como un especia di solucion pa e problema di acceso na vivienda na New Zealand, pero e evidencia ta cu lo mas probabel ta cu esaki lo haci e problema pio”, e diputado a bisa, cita pa The Guardian.

Crisis di vivienda

Un estudio di The Economist na 2017, a mustra cu e prijs di casnan na New Zealand ta esunnan mas caro na mundo, specialmente na Auckland, unda cu nan a subi cu 75% den e ultimo cuater añanan. Esaki ta debi, aparentemente, na e hecho di cu e archipielago a atrae cumpradonan rico di mundo henter durante e ultimo añanan, como destino hopi sigur.

E estadisticanan Neozelandes mas recien a demostra cu 3,3% di e viviendanan bendi den e ultimo trimester a wordo cumpra door di stranhero, den su mayoria CHines, sigui pa Australianonan, Britanico, Mericano y di Hong Kong ta ocupa e puestonan restante entre e cinco lidernan.

Aunke e cifranan no ta parce di ta halto, a subi drasticamente den e areanan mas pobla: durante e ultimo trimester, stranheronan a adkira 10% di tur e viviendanan di Queenstown Lakes District y 20% di viviendanan ubica den e centro di Auckland, segun David Parker.

E prohibicion di compra di real estate pa stranhero ta e idea clave pa e actual gobierno Neozelandes pa toca e crisis di vivienda, hunto cu e compromiso di construi 100 mil cas nobo na prijsnan pagabel den 10 aña y aumenta na 6400 e cantidad di viviendanan social den cuater aña.

