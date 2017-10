New York Yankees y Cleveland Indians lo disputa e titulo den Liga Americano

NEW YORK, Merca- E ekipo di New York Yankees no a give up despues di cu Minnesota Twins ta score den un rally di tres careda den e prome inning di e American League Wild Card Game.

Yankees ta responde cu un homerun cu ta impulsa tres careda, pa cortesia di e astro yiu di Corsou, DIdi Gregorius den e di dos mita di e inning. Tambe Brett Gardner su solo homerun den e di dos inning ta suficiente pa e retiro di e pitcher habrido Ervin Santana, cu ta dura solamente dos inning.

Aaron Judge ta conecta un homerun y asina ta impulsa dos careda mas y Jose Berrios ta sigura Yankees su pase pa e Series Division di American League caminda cu nan lo enfrenta Cleveland Indians.

Brian Dozier a marca historia momento cu e ta bira e prome hungado cu ta conecta un homerun den e apertura di e postseason di MLB, mientras cu Eddie Rosario a sigui cu un homerun bon pa dos careda y asina tambe ta core cu e Luis Severino despues di solamente un tercio di e inning.

E bullpen di New York Yankees, dirigi pa David Robertson cu e record di 3 1/3 di inning sin permiti careda, ta duna Minnesota solamente un careda mas despues di e salida di Severino.

Resultado final di e anochi, Yankees ta derota Twins cu score di 8-4.

Fuente: http://m.mlb.com/