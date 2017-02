New York ta sigui ta sigui ta un ciudad sanctuario pa imigrantenan apesar di presionnan di Donald Trump

NEW YORK CITY, New York – E ciudad di New York no ta dal un paso atras den su afan di protehe e imigrantenan ilegal cu ta haci nan bida den e metropolis. Segun e alcalde di e ciudad, Bill de Blasio no lo procede cu e deportacion di e indocumentonan esey ta si nan no comete delitonan di gravedad cu ta hustifica su salida di e pais.

“E liña cu nos tin cu pinta riba e cosnan aki cu ta tipicamente ta delitonan menor, unda e impacto di e hecho cu, ta individuonan ta wordo deporta y nan yiunan keda sin nan mayornan, ta totalmente desproporciona cu e delito,” e mandatario local a bisa.

E presidente di Merca, Donald Trump a menasa cu reduci e fondonan federal den e ciudadnan sanctuario cu ta proteha imigrantenan indocumenta.

Fuente: NTN24