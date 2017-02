New India a yega un bon acuerdo cu STA pa un CAO

Diego de Cuba di sindicato STA, a splica cu e gerencia nobo di New India, ta hopi satisfecho cu e gerencia nobo di New India, cu awo toch ta reina un trankilidad.

STA tabata tin un reunion hopi fructifero cu e gerencia, den presencia di Shopsteward y gerencia a bin cu un contra proposicion pa un CAO nobo cu lo mester wordo firma aki poco tempo. Trahadonan lo conoce un adelanto den nan salario, lo haya un vakantieuitkering, cual ta un luna di salario, ademas di e bonus di fin di aña. Tambe nan tin dianan liber, cu pago dependiendo di e motibo.

Por sinti un aire fresco den e compania, y sindicato STA a logra cu New India bay di acuerdo pa tur esunnan cu ta afilia na Sindicato STA, acudi nan New India, lo haya un descuento special y STA ta haya esaki hopi bon di parti New India pa e clase trahado. Esaki lo por yuda e clase trahado, e consumdo tambe. Ta keda na cada miembro si nan ta haci uzo di e descuento ofreci pa New India.

Segun Sr. Diego de Cuba, di Sindicato STA, awendia cualkier descuento, lo ta bon bini pa yuda e cartera. Kisas pa diabierna of pa mas tarda dialuna otro siman sindicato hunto cu Gerencia di New India lo ta firmando e contracto colectivo nobo aki y tur trahado ta contento cu esaki.