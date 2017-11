New India Assurance ta lansa videoclip pa celebracion di 55 aña

Sra. Isabelle Illes ta e productor di e video di e jingle di New India Assurance. Sra. Illes ta amplia mas ariba e produccion aki.

Den e video ta wak un famia cu a existi den 1970 y un famia moderno. Den e famia di 1970 tabata consisti di Jean Carlo y Janique Ras, Noemy Sanchez y tambe Roy Feliciana. E video a wordo graba na Nicolas Store y Community Museum na San Nicolas. E famia moderno ta consisti di Andrick Tromp, Naomy Werleman y Raizel Boekhoudt. Esakinan ta e caranan di e camara y patras di camara tambe tin un crew grandi cu a traha ariba e proyecto aki, Bruce Stamper, Jonathan Petit, Leyda Hector y finalmente Ken Wolff y Jenny Leon, cu tabata director y Sra. Illes como productor.

Na momento cu New India Assurance a finalisa e jingle, crea pa Jonathan Thiel, nan a ricibi e honor di transofrma esaki den imagen. Cu esaki nan a pensa di famia pa famia. Ilustra un famia di 1970 cu tin nan mesun propiedad. Y cu detaye chikito ta wak con e famia ta pas’e pa nan siguiente generacion. Por wak con a crea e sentimento di 1970, unda ta wak e murayanan, e blanco y preto, con San Nicolas tabata ta e temponan aya, uzando imagennan real di con Aruba tabata ta. Y con Aruba ta aworaki. Y con famia ta pasa e seguro pa famia, y connan ta conecta cu otro como famia.

Nan ta orguyoso di a forma parti di e proyecto aki, cu ta 100% local. Pa loke ta e calidad, nan pro competi cu cualkier compania den exterior. E siguiente stap ta pa traha un video pa traha mensahenan positivo, con pa anda ariba caminda, con pa anda den comunidad y con pa ta miho ciudadanonan, aki na Aruba. Y tambe treciendo informacion pa tur hende ta bon consciente di kico New India tin di ofrece y pa e mensahe yega na tur cas tambe, segun Sra.Rosabelle Illes, productor di e video di New India Assurance.