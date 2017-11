New India Assurance ta lansa jingle nobo

Diaranson mainta New India Assurance a lansa nan jingle y e video cu ta den cuadro di celebracion diu 55 aña na Aruba. Sra. Kaveri Ragunath ta splica mas.

E compania madre, New India Assurance na India, a acerca welo di Sra. Raghunath pa asina representa e compania na Aruba, 55 aña pasa. Welo di Sra. Raghunath a cuminsa bende su seguro for di su maletin, di na su joyeria na San Nicolas. Despues el a muda pa Oranjestad, unda cu el a sigui crece y asina aki, hunto cu tata di Sra. Kaveri y su tanta, a lidera e compania y e ultimo 4 añanan el a join e compania di famia, pa sigui cu e compoania cu su welo a cuminsa 55 aña pasa.

Cu esaki, e ta ilustra cu New India Assurance ta un compania familiar, cu ta bay di generacion pa generacion. Teniendo esaki na mente, nan a acerca Jonathan “Jeon” Thiel, pa crea un jingle pa nan, pa asina pone enfoke ariab e parti di seguro di famia pa famia. Locual cu nan kier bias cu esaki ta, cu e compania aki, ta un compania di famia pa famia. Y nan ta salbaguardia tur e pertenencianan cu e famia a traha asina duro pe, pa haci esaki pa su famia y pa e yiunan por sa di sigui esaki cu e ehempel pa sigui di nan generacion anterior.

New India Assurance tin un gran variedad di seguro pa cas, negoshi y tambe responsabilidad civil. Locual cu Sra. Kaveri tambe kier a comunica na e pueblo ta cu New India Assurance a kies pa tene e proyecto aki, 100% local. E team tras di esaki, ta hobennan conoci. Pero pa cu esaki nan ta hopi orguyoso y content cu e product final cu nan a wordo otorga.

Loke ta haci New India Assurance Exitoso ta cu nan kier brinda e miho servicio di nan clientenan y nan tin cliente di hopi aña cu nan. Nan ta un compania di famia, nan ta duna e servicio pa e famianan cu ta pasa turn an cosnan pa nan yiunan, pa nan sigui.

Ta importante pa duna e compania apoyo pasobra cu ora cu ta den, pa nan compania nan sosten na otro, tambe nan lo t’ey. Ta e confiansa cu bo ta duna e compania di seguro y pa bo tin e pas mental pa sigui cu cosnan diario, cu ta mas importante, segun Sra. Kaveri Raghunath, directora di New India Assurance.