Netflix temporalmente plat debi na storing mundial

Hopi usuario rond mundo no por a haci uzo di Netflix pa un periodo cortico. E servicio di pelicula on demand a haya un storing.

Vooral na Europa e servicio aki no por a traha, segun datonan di e techblog The Next Web. Tambe riba e website Allestrotingen a drenta keho di usuarionan Hulandes, cu e servicio aki no tabata trahando.

Esaki a conta pa e servicio di cliente di Netflix.

Otro pais

E problemanan a cuminsa un rato despues di 4’or di atardi. Usuarionan no por a uza e servicio aki completamente, otronan a haya un notificacion riba e pais cu supuestamente nan tabata ubica. Esaki a percura cu algun contenido no por a wordo pasa.

Fuente: www.rtl.nl