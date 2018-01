Neil Diamond ta anuncia su retiro di escenarionan

ENTERTAINMENT

E cantante Neoyorquino Neil Diamond dialuna a anuncia cu el a wordo diagnostica cu Parkinson y cu, pa recomendacion di su dokternan, e lo bandona e escenarionan.

“Cu hopi reserva y decepcion mi ta retira di conciertonan”, el a bisa den un comunicado. Diamond lo cumpli 77 aña dia 24 Januari proximo.

Door di e decision aki, Diamond ta cancela e ultimo parti di su gira di 50 aniversario como artista. E gira aki lo mester a hib’e Australia y New Zealand na Maart.

Sin embargo, e cantante lo sigui “scirbi, graba y lo cuminsa proyectonan nobo pa hopi tempo mas”.

Neil Diamond ta un di e artistanan cu mas disco a bende den historia. Na 1984 el a drenta e Salon d Fama di Compositornan y na 2011 den e Rock ‘n Roll Hall fo Fame. Ademas, diadomingo proximo e Academia di Grabacion lo dun’e un premio pa su trayectorio artisitico.

Den su 50 aña di carrera, Diamond a compone un decena di numero un riba billboardnan, manera “Cracklin’ Rosie”, “Sweet Caroline”, “Song Sung Blue”, “Longfellow Serenade”, “If You Know What I Mean” of “Desiree”.

El a logra clasifica tambe 38 di su composicionnan den e prome dies puestonan di e lista di popularidad musical di e revista specialisa Billboard.

Comments

comments