Naviera Paraguana ta den fase di negociacion cu gobierno di Aruba pa bin cu ferry

Despues cu un politico a bisa cu e proyecto di ferry no lo bini mas den islanan di Aruba y Corsou, Sra. Luisa Monsalve, PR Naviera Paraguana a splica kico a pasa cu e proyecto.

En berdad tin un proyecto di bin cu Paragauna I, cual ta un ferry cu lo ta saliendo di Venezuela.

E motibo principal di e proyecto aki ta pa ofrece un servicio, mirando e ausencia y e necesidad di tin di carga y pasahero entre Aruba, Corsou y Bonaire. E ta un proyecto cu a trece hopi polemica y no ta e intencion di lanta e polemica aki un biaha. Pero, a sali un par di declaracion den medionan di comunicacion cu e ferry lo no bini mas. Sra. Monsalve a declara cu e Paraguana I tin un capacidad solido tanto pa carga como pasahero. Tin un inversion grandi cu a wordo haci, mas di 10 miyon dollar. E ferry ya caba ta na Venezuela, for di October caba.

Como compania priva nan ta respeta y ta sigui e reglanan di cada gobierno y tin cierto procedura cu mester sigui pa nan por drenta tanto gobierno di Aruba como di Corsou pa por ofrece e servicionan aki. Entre tanto, e inversionnan haci, no por bay perdi. P’esey un compania priva ta charter e ferry, cu ta haci biahenan pa Margarita. Y ta a base di esaki, e informacion a sali cu e ferry lo no bin Aruba mas. Esaki ta algo temporal, te ora cu tur cos keda cla, cu gobierno di ambos pais, mientras ta sigui cu e proceso di acercamento pa asina set up y asina cumpli cu tur e rekisitonan ya asina cumpli cu loke ta e meta principal, esta di cumpli cu e necesidad di Corsou y Aruba.

Sra. Monsalve a duna como ehempel, cu den temporada di Carnaval, tin hopi demanda pa bay Corsou pero lastima cu no tin capacidad ni maritimo ni aereo pa cumpli cu e demanda pa haci e transport di persona. Den futuro nan lo kier por cover esaki. Naviera Paraguana ta pa cubri e mercado di tanto pasahero como di carga entre Aruba cu Corsou.

Pa loke ta inmigrantenan di Venezuela , Sra. Monsalve ta haci un apelacion na e comunidad pa laga esaki den man di autoridadnan, pa dicidi ken ta drenta y ken mester bay bek. Naviera Paraguana ta un compania a priva y ta wak e necesidad cu e islanan tin pa regula tanto carga como pasahero y nan lo regula nan mes na cualkier decision cu e gobierno ta pone. Nan no por duna mucho detayes ya cu ainda nan ta den negociacion cu gobiernonan di Aruba y Corsou.

Pero nan kier a bin dilanti pa contraresta tur informacion eroneo cu ta sali. Nan ta trahando constante pa por logra e proyecto aki. Tur detaye lo ta mescos cu ora bin cu avion of barco crucero, den sentido di control di aduana, ya cu nan lo acepta tur rekisito cu cada pais bin cun’e.

Sra. Monsalve ta reitera cu nan proposito principal ta pa cubri e mercado di ruta Aruba- Corsou. E polemica cu lo bin encuanto migrantenan di Venezuela, nan lo duna mas detaye ora yega e momento. Naviera Paraguana lo adapta nan mes na cualkier rekisito of cualkier cambio cu gobierno di Aruba of Corsou pidi como rekisito pa e proyecto aki.