Nathaly Maduro: Interes pa planta tey bek

Awor cu tin awa interes pa planta a subi bek segun Nathaly Maduro di Santa Rosa.

Aña pasa no tabata tin awa. Awo ta hasta mira riba Facebook cuanto hende tin plantacion di Maishi Rabo. Tin algun aña cu no a mira esaki. Tabata tin varios cosecha di comcomber chikito caminda cu e agricultor dado momento tabata yama cu nan no tin caminda pa bende nan, pasobra asina hopi comcomber tin. Y ta wak’e na Santa Rosa mes tambe. Hopi hende ta buscando simiya. Ta wak e interes tey. Bestelling a wordo haci caba for di aña pasa. Ta wardando yega cu simiyanan nobo for di Merca cu na momento cu e productornan tin necesidad pa cualkier producto cu por yuda nan cun’e. Ta wak’e tambe den loke ta e servicionan cu Santa Rosa ta dunando. Awor aki ta hayando hopi yamada pa bay prepara e terenonan, pa ploeg. Tin hende ta puntrando tambe pa por trece gordura pa nan. Awor aki tin un tiki reto cu gordura, pasobra e cantidad di gordura a baha. Si ta acercando algun criado pa asina haya cooperacion cu nan pa por haya gordura for di nan y asina por procese y bende na e clientenan, segun Maduro.

El a agrega cu Santa Rosa ta purba di motiva e agricultornan tur dia. Mediante e pagina di Facebook, ta pone articulonan den corant y tambe hopi biaha ora cu nan bay na Santa Rosa mes, ta purba di combersa cu nan. Si topa nan den lobby. Un cunukero di curason, por demotiva pa un rato. Pero na e momento cu e pasa y mira e damnan cu awa bek, cu e ta wak e otro cunukeronan activo, un ta trigger otro pa sigui cu e esfuerso pa planta. Algo cu ta bunita tambe ta cu ta wak hopi mas hoben, esta muchanan jong cu tambe kier cuminsa planta. Tin hopi hoben ta opta pa come menos carni. Ta wak cu nan ta bay Santa Rosa, ta haci pregunta y esey ta importante. No solamente sostene cunukeronan cu tin varios aña ta practica, pero motiva esnan cu ta jong, cu kisas no a pensa di bay den e direccion ey. Pa Santa Rosa ta importante pa motiva e hubentud. Mester experto den agricultura, den cria, den pesca. Pasobra cada biaha cu tin cu haci un estudio, tin cu busca hendenan di afo y no tur ora tin e fondonan pa haci esey. Si nos tin nos muchanan, nos Arubianonan den cas cu por tin e background, cu tin e opleiding, Aruba lo beneficia di esaki.