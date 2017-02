Nathaly Maduro di Santa Rosa: Piscadonan ta preocupa riba empake di pisca

Santa Rosa a haya melding den su seccion di pesca, caminda cu tabata tin piscado cu a expresa nan preocupacion pasobra nan ta custuma di uza saconan di plastic na momento di bende pisca cu cliente. Tabata tin algun sugerencia cu a bin dilanti. Den pasado nan tabata uza semper papel. Esta rolnan di papel grandi, ta compronde cu tin hende ta preocupa pasobra nan ta bisa cu atrobe no kier susha auto. Pero tin cu wak e otro banda tambe di situacion. Aruba, si mira bon, cuanto problema tin cu saconan di plastic. Hopi hende no ta kere. Hasta na abattoir, vooral cabritonan cu ta cana los, ta haya saconan di plastic den nan stoma. Si ta un saco cu ta di pan of algo asina, e bestia tin e tendencia di cuminsa come riba dje. A discuti esaki tambe como den bestuur di Fundacion Centro di Pesca Hadicurari, con kisas hunto por haci bestelling di saconan cu ta degradabel of kisas rolnan di papel na un prijs hopi mas economico cu por yuda e piscadonan pa nan por lo menos bay bek den e sistema aki, pero cu no ta bira un gasto extra pa nan di tin cu bay cumpra e tipo di papelnan aki. Atrobe, segun Maduro, mester ta conciente di e problema di saconan di plastic. E problema no ta uno chikito sino uno grandi. E importante ta cu semper ora tin cambio, semper tin preocupacion, tin disgusto. Pero di un otro banda, si por cuminsa awor aki, educa nos mucha chikitonan encuanto di e peligernan di e problemanan cu e saconan aki ta trece cun’e. Mañan tin full un generacion cu ya ta pensa den e direccion ey. Nan ta conciente di medio ambiente. Nan sa e problema cu e saconan di plastic ta trece. Di parti di Santa Rosa ta wak con ta yuda e piscadonan, facilitanan mediante e fundacion Centro di Pesca Hadicurari cu kisas rolnan di papel of saconan cu toch por yudanan. Pero di otro banda, tin cu wak e bigger picture. Tin un problema y e ta bin cu cierto sacrificio, pero cu a lo largo bo sa cu ta algo bon pa Aruba mes, Maduro a splica.