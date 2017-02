Nan ta herida e yiunan di Chapo Guzman den un aparente lucha interno di e cartel

MEXICO – E yiunan di e narcotraficante Mexicano Joaquin “el Chapo” Guzman, a afirma di a resulta heridonan diasabra ultimo den un atake ordena pa Damaso Lopez, un di e principal operadornan di e cartel di Sinaloa, den un aparente lucha interno den e agrupacion criminal aki.

Den un misiva manda awe na diverso medionan di comunicacion, skirbi na man y cu ainda no a wordo autentifica pa e defensa di e capo, e yiunan di Guzman ta bisa cu durante e atake a bay compaña pa Ismael “el Mayo” Zambada, socio y presunto sucesor di Chapo dilanti di e cartel, despues di e extradicion di esaki na Merca dia 19 di Januari.

Den e texto, divulga pa diverso medionan nacional, Jesus Alfredo y Ivan Archivaldo Guzman a afirma cu dia 4 di Februari Damaso Lopez organisa un hunta citando Zambada y e famia di Guzman “pa e tema di tin prueba cu Damaso Lopez a ordena e secuestro di e yiunan di Chapo.”

Sin embargo, ora di yega na luga di e cita, e yiunan di e capo a percata cu Lopez no tabata tey y a continuacion “a cuminsa na tira riba e escolta personal di e famia, kedando morto al instante na e luga.”

Di acuerdo cu e carta, ora di a haya sa cu nan a wordo traiciona, Zambada y e yiunan di Guzman a huy “hayando den henter e caminda, hendenan arma na orden di Damaso” cu a purba di asesina nan di nobo.

Finalmente, recoriendo varios kilometer te yega na un pueblo caminda cu nan a wordo auxilia “pa e hendenan di e luga ya cu nan tabata herida.” E carta no ta specifica si Zambada tambe a resulta lesiona.

Den un entrevista telefonico, Jose Refugio, abogado di Guzman, a bisa cu si ta trata di desliga “di hopi cuestion cu no ta di e ambiente huridico”, a haya sa di e carta pa sa cerca di e famia di su cliente.

“Mi tin compronde cu e carta si e tin oriden di nan (e yiunan di Guzman), pero ta algo cu no ta toca na mi di e manera directo,” el a añadi.

Eversion di e atake a coincido cu un repunte di violencia den e estado di Sinaloa caminda cu gruponan criminal antagonico a participa aden, cu un saldo di 12 hende morto den e ultimo 24 ora.

E secretario estatal di Siguridad Publico, general Genaro Robles Casillas, a bisa na Efe cu e ola di violencia aki ta debe na un pelea pa e plaza entre gruponan interno di e cartel di Sinaloa.

Fuente: El Nuevo Diario