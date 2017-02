Na ocasion di apertura di “Vreemdelingendetentie”: Awor por atende miho cu e problema di ilegal

Durante apertura di e edificio y facilidadnan nobo di “vreemdelingendetentie” di pais Aruba, Minister mr. Drs. Arthur Dowers a expresa su satisfaccion di por tin un luga central awo unda por haci tur e tramitenan pa loke ta toca detencion y deportacion di ilegalnan na Aruba.

El a sigui elabora bisando cu Gobierno tin hopi aña trahando riba e tereno aki. Despues di controlnan cu ta wordo haci door di sea autoridadnan competente den pasado y na e momento aki Guarda Nos Costa y nunca tabata tin un facilidad adecua pa tene e hendenan aki aden.

“Nos a haya hopi critica di CPT pa e hecho cu nos no tabatin un luga adecua pa pone nan aden y awor nos a yega na e construccion y apertura di e facilidad na unda no solamente por tene hende pero bo tin un facilidad unda cu e trahadonan por haci nan trabao optimalmente y te hasta brinda extra servicio,” e mandatario ta splica.

Fuera di funciona como centro di detencion y deportacion awor por brinda e servicio di duna garantia cu ta wordo haci door di e departamento na e facilidad nobo. “Ta hopi importante pa realisa cu ora un ilegal wordo deteni, nos ta pone den “vreemdelingedetentie” unicamente si e ta necasario pa keda cune den detencion pasobra cu ta pensa cu e ta bay huy for di autoridad y no sali for di e pais,” asina e Minister a enfatisa.

“Lamentabelmente nos ta haya mas y mas hende cu ta keda deteni despues cu nan keda ilegal na nos isla bo mester tene nan den detencion y pa e problema ey mi ta hopi contento cu awor nos ta asina leu. Mi ta duna un palabra di danki na e compania Freeman cu a haci e construccion. Pero tambe na mi coleganan y sigur na mi colega Benny Sievinger cu su departamentonan cu a haci parti di e supervision. Mas importante ta cu conhuntamente nos a percura pa loke ta e presupuesto pa e departamento aki por bay funciona pa futuro,” e ta agrega.

Den e ultimo aña a mira, compara cu 20 aña pasa, ta cu semper tabatin un problema cu ilegalidad na Aruba. Semper tabatin un tempo cu nan ta drenta. Antes tabata Colombiano y awor ta mira cu e cifra ta mucho mas Venezolano.

“Na e momentonan aki a prohibi entrada na Aruba — den e ultimo dos añanan — mas di 3000 persona a wordo nenga pa drenta manera cu nan yega aeropuerto y mas cu 1200 persona ilegal a keda deteni den e ultimo dos añanan. Aña 2016 nos tabata riba 800 y si mira e grupo mas grandi ta e esun mas cerca di nos frontera, Venezuela. Esey no ta nifica cu ta e unico luga di unda ilegalnan ta bin for di dje pero ta nifica si cu e retonan cu nos tin cada bes ta bira mas grandi pa percura pa e hendenan aki no keda akinan,” Minister di Husticia Arthur Dowers ta accentua.

“Nos a duna un señal hopi cla algun siman pasa cu nos kier menos hende bin Aruba y keda ilegal. Nos a reduci e riesgonan caba introduciendo e carta di garantia. Nos ta percura cu si bo no cumpli cu e rekisitonan financiero bo no ta drenta. Pero tin cu tene na mente cu e hecho cu e problema social economico grandi na nos frontera cu pais bisiña ta conduci cu mester keda cumpli cune diariamente,” e mandatario ta agrega.

E ta sigui splica cu tin limitacion di cupo pasobra tin diferente cel pero no ta bay ta suficiente si mira cuanto hende ta gara riba un dia… “mi ta mira toch cu esaki ta un comienso hopi valioso pa haci e trabao y mas cu tur cos por trata e hendenan na un forma humano y segun e tratadoan cu nos mester tene nos mes na dje.”

Den e facilidadnan nobo por acomoda casi 40 persona. Esey kiermen cu si por deporta e hendenan aki hopi lihe hayando e cooperacion e ora por sigui draai. “E problema cu mester tene cuenta cune ta cu e cuponan ta depende si tin muher of homber. Si bo tin un muhe e ora ey bo capacidad ta baha pasobra bo nor por ubica homber cu muher den un cel solamente si e ta un famia,” e ta splica.

Esaki ta depende di e cantidad di hendenan cu gara y e por limita e posibilidad di ubica hende hunto pero pa esaki tin basta cel cu por traha cune.

Minister Dowers ta sigui bisa cu e ta depende di unda un persona ta bin. Si un hende ta bin di un pais hopi cerca e ta mas facil pa por deporta basta cu nan coopera pasobra tin momentonan cu un persona no ta coopera pa trece su paspoort. “Si e no trece su documentonan di biaha e ora e ta bira mas dificil pa nos deport’e pero mayoria biaha nan ta coopera dunando nan documentonan. Si un persona tin medionan financiero e ora nan ta sali riba nan mesun costo. Si nan no tine esey ta nifica cu gobierno mester paga pa nan bay. Esey ta tuma lugar tambe ya cu nos tin presupuesto p’e. Tin biaha e ta costa hopi placa depende di unda nan ta bin. Venezuela ta hopi facil pero si ta Filipinas of China e ta un proceso mas complica y ta costa hopi mas placa,” Minister Dowers a elabora.

E ta sigui bisa cu un di e retonan grandi ta Cuba. Si nan tin hopi tempo aki como ilegal ta bira casi imposibel pa por saca nan. “Esey ta retonan grandi cu nos ta confronta. Nos ta den combersacion pa mira si por limita e riesgonan di personanan cu ta bin di Cuba. E grupo di mas grandi ta bin di nos frontera y ta esun cu nos ta saca mas liher tambe,” e ta conclui.