Na estado y cu mareo? Bo tin menos riesgo di perd’e

E mareonan di mainta y sacamento ta relaciona cu un menor riesgo di perde un embaraso, segun un investigacion publica recientemente den e revista Mericano JAMA Internal Medicine.

Muhenan cu e sintomanan aki tin entre 50 y 75% menos riesgo di perde nan feto compara cu esnan cu no tabata tin nausea, investigadonan a determina, cu a traha cu mas of menos 800 muhe.

En general, nausea y sacamento ta stop durante e di cuater luna di embaraso. Pero algun muhe por tin e sintomanan aki te cu e dia di parto.

E causanan ainda ta desconoci, pero e investigadonan ta calcula cu e nauseanan por protehe e feto di e toxinanan y otro microorganismonan cu e alimento y bebidanan consumi tin door e mama.

“E idea cu e nauseanan di mainta ta indica cu e embaraso ta bay bon ta hopi expandi desde un tempo, pero te awo nos no tabata tin datonan estadistico solido pa fortalece e creencia aki,” Stefanie Hinkle, investigado den e Instituto Mericano di salud infantil y desroyo humano, y un di e autornan principal di e trabao aki, a subraya.

“Nos investigacion ta studia e sintomanan for di e prome simannan di e embaraso, husto despues di e concepcion y ta confirma cu tin un vinculo entre e nausea y un reduccion neto di riesgo di perdida di embaraso,” el a añadi.

E autornan a analisa e informacionnan brinda pa tur muhe di e estudio. E embarasonan registra nan nausea y sacamento dia pa dia durante e periodo cu a bay di e di dos pa e octavo siman di embaraso y despues a responde na un cuestionario mensual te cu siman number 36.

Di e 797 muhenan na estado cu a participa den e investigacion, 188 a perde e embaraso. Den di ocho siman di embaraso, 57,3% a señala di tin sacamento y 26.6% nausea cu sacamento.

Fuente: http://www.estampas.com