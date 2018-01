Na e momentonan aki no bay Venezuela bou ningun circumstancia

For di diasabra a prohibi transporte comercial entre Aruba y Venezuela. Esaki a trece cun’e cu varios di nos hendenan a keda pega ayabou. Directie Luchtvaart a tuma contacto cu INAC di Venezuela, pa yega na solucionnan. Diaranson tabata tin tres vuelo for di Maracaibo, Valencia y Las Piedras pa Aruba pa trece nos hendenan bek. A manda un carta pa Venezuela, unda cu a bisa cu no ta humano pa tene e hendenan den e situacion aki. A manda un carta pa Venezuela, caminda a pidi pa manda personanan cu tin passpoort Hulandes, pero tambe esunnan cu ta residente ariba nos isla, bek pa Aruba.

Pero por lo pronto, no bay Venezuela p’aworaki. Laga e situacion calma.