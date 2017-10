Na caminda pa un finansa sostenibel y duradero

Sr. F. Goedegedrag, miembro di Raad van Advies a tene su discurso dialuna na Universidad di Aruba.

Finanzas publico durante e ultimo añanan a haya su debido atencion. Y no solamente di e stakeholdernan den e trayecto di e presupuesto, politiconan local y demas gremionan. Pero tambe for di Den Haag y asesornan di credito internacional mas y mas a wordo mustra ariba, mira for di nan punto di bista, desaroyonan dentro di finansas publico na Aruba. Mester bisa si cu e atencion aki no ta nada straño.

Na final di 2009, ariba tereno socio – economico, tabata tin un gran cantidad di retonan pa e gobierno nobo di Gabinete Mike Eman 1. Aruba, mescos cu hopi otro paisnan rond mundo, a sinti e crisis den e mundo financiero. Como sifuera esaki no tabata suficiente, e refineria Valero, cual ta e di dos pilar economico di pais Aruba, a anuncia cu nan lo stop cu nan actividadnan petrolero na Aruba. Esaki a trece cun’e cu cientos di trahadonan a keda riba caya. A kies e ora pa promove turismo y pa inversionnan publico riba tereno di infrastructura. Contrario na otro islanan den Caribe Hulandes y paisnan miembro di Union Europeo, caminda a juist kies pa corta y baha e gastonan pa controla e crisis financiero, gobierno di Aruba a opta pa haci e gastonan mas grandi pa stimula e economia. E motivacion tras di esaki tabata cu e politica di incentivo lo hiba na un crecemento economico. Pero e incentivo aki no a funciona, ya cu e crecemento economico a keda stanca. E disminucion den actividadnan economico ta debi parcialmente na un crecemento menos fuerte di e ingresonan turistico y tambe e disminucion den e consumo priva.

Consecuencia: e debe di gobierno a crece den corto tempo for di 50% di e GDP te cu 80%. E deuda publico mucho grandi si wak e margennan acceptabel pa un economia chikito manera esun di Aruba.

Esaki ta motibo de sobra pa e atencion grandi y tambe pa e critica cu e desaroyo dentro di e finansas publico di Aruba.

Adhunto masnoticia ta publica e documento completo pa su lectornan.