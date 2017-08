Na caminda pa e prome edicion di EduCanada Aruba Fair 2017

Ministerio di Enseñansa di Aruba conhuntamente cu e Embahada di Canada ta organisa e prome edicion di EduCanada Aruba Fair 2017. E EduCanada Fair ta wordo organisa na diferente pais rond mundo y e biaha aki a toca Aruba pa host e evento. EduCanada Aruba Fair 2017 ta un Higher Education Fair comparabel cu un College and Career Fair y lo conta cu presencia di diferente Universidad y College Canades como tambe nos mesun institutonan local. EduCanada Aruba Fair 2017 ta e resultado di e cooperacion extenso y positivo di e ultimo dos añanan entre Aruba y Canada unda cu a logra cera diferente acuerdo cu institutonan Canades pa haci studia na Canada mas accesibel y atractivo pa nos hobennan di Aruba. Ministerio di Enseñansa ta sumamente contento di por host e Universidad y Colleges Canades como tambe nos institutonan local pa e evento special aki. E institutonan Canades cu ya a confirma nan presencia ta Bishop’s University, Carleton University, Seneca College, Centennial College, Niagara College y Humber College. Pa loke ta nos institutonan local lo ta presente Universidad di Aruba, Instituto Pedagogico Arubano (IPA), Colegio EPI, Academy of Fine Arts and Design y tambe International School of Aruba lo ta presente pa duna informacion di e programa GED. Departamento di Enseñansa tambe lo ta presente pa duna informacion di Arubalening y e Embahada di Canada lo duna presentacion general riba biba y studia na Canada. EduCanada Aruba Fair 2017 lo tuma luga diaranson dia 6 di September di 2:00pm pa 7:00pm na Renaissance Convention Center. EduCanada Aruba Fair 2017 ta habri pa publico general y entrada ta completamente gratis. Ministerio di Enseñansa, Embahada di Canada y tur e institutonan cu ta participa ta invita tur studiante, educador, mayor y tur interesado pa bin bishita e EduCanada Aruba Fair 2017 diaranson dia 6 di september proximo. Pa mas informacion riba studia na Canada y e evento EduCanada Aruba Fair 2017 por bishita e website www.educanada.ca y www.ea.aw