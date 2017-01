Na Aruba ta circulando virus respiratorio cu ta causa laringitis of disfonia.

Januari 2017 a habri cu hopi hende, tanto mucha como adultonan, ta presentando disfonía of laringitis. Disfonia of laringitis ta presenta na momento cu un virus infecta e laringe, cu ta un organo, situa den e garganta y tambe e amandelnan, causando asina inflamacion di e cuerdanan vocal esta bo stem. E sintomanan cu por presenta ta dolor di garganta, garganta seco y ta kishiki, stem hees, keintura y dolor ora ta guli. Ta comun cu laringitis por presenta hunto cu algun otro infeccion manera griep, verkoud of sinusitis. Mayoria di laringitis viral ta presenta inespera y ta dura menos di 3 siman. Den e prome siman di e sintomanan, laringitis viral ta hopi contagioso via aire ora un persona cu tin e infeccion tosa, nister of papia. Laringitis mayoria di biaha ta cura di su mes dentro di 1 pa 2 siman.

Departamento di Salubridad Publico ta recomenda ora bo tin laringitis pa:

Evita aire seco di airco, esaki ta seca e membrana cu ta cubri e canal respiratorio entre otro di nanishi y garganta.

– No haci uzo excesivo di bo stem, specialmente si bo ta cantante, locutor of maestro. Si ta necesario pa papia, uza un tono suave y no grita of forsa pa papia.

– No bishita luga unda tin huma. Si bo ta huma, evita esaki lo mas posibel.

– No consumi alcohol.

– Hor garganta cu awa friu of chupa mangel cu ta contene producto pa alivia of kita dolor.

– Come saludabel y bebe hopi likido: awa, juice natural of sopi.

– Tuma suficiente descanso te ora e curpa sinti bon.

Si e sintomanan ta persisti mas cu 2 siman, consulta cu bo dokter di cas.

Ta conseha personanan cu ta sufri di malesanan cronico, manera di curason, diabetes, problema cu canal respiratorio (p.e. asma) of alergia pa tuma contacto cu nan dokter di cas pa instruccion specifico.

Pa evita di haya laringitis, tapa boca y nanishi ora di tosa of nister cu un lenso di papel of haci esaki den bo elleboog. Laba man frecuentemente cu awa y habon of uza hand sanitizer. Evita bay unda tin aglomeracion di hende y preferibel tin bo propio forki, cuchara of glas pa bo no tin pa uza di otro hende.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Departamento di Salud Publico na 5224200.