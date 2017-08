Music Workshop Exportando Creatividad edicion 2017

Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria (DEACI), patrocina pa COMSE ta invita Musico, Productor y Compositornan pa participa na e prome edicion di e Proyecto Exportando Creatividad.

Ariba dianan 29, 30 y 31 di Augustus lo tuma luga un Tayer Musical caminda cu e experto Carlos Delgado di Nex Consulting y Guira Music Publishing Company lo ta presente pa comparti su experticio y conocemento ariba diferente tereno cu ta regarda e industria musical. Carlos Delgado tin mas cu 15 aña di experiencia den establece y conseha companianan (den e sector radial y di publicacion musical) con pa comercialisa y exporta nan musica. Topiconan manera distribuicion y publicacion di musica, live music y industria musical Arubano, y su potencial pa exportacion ta algun di e topiconan cu e experto lo toca durante e tres dianan di workshop aki. DEACI su meta principal ta pa concientisa y informa e sector musical di e potential grandi cu nos musico, productor, y compositornan tin ariba nivel internacional. E industria musical global ta representa 50 biyon dollar Americano y ta proyecta pa crece na un total di 57 biyon dollar Americano na aña 2021.

DEACI kier fungi atraves di su Exprodesk como un di e catalisadornan pa crea mas actividad economico por medio di exportacion di producto y servicio. E tayer musical aki ta e prome actividad di un serie di proyectonan programa pa tuma lugar durante e periodo nos dilanti.

Registracion ta completamente GRATIS, pero e cuponan ta limita. P’esey, registra awor y no perde e oportunidad aki pa siña con pa exporta bo creatividad musical exitosamente. Deadline pa registra ta dia 11 di augustus awor.

Cinco participante lo ricibi un ‘ Export Business Plan’ y guia personalisa, haciendo nan cla pa cuminsa exporta despues di e tayer aki. Pa mas informacion por tuma contacto cu un di e representantenan di Exprodesk na DEACI via email: Susanne van Nes na: [email protected] of Sharon Meijer na [email protected]