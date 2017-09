Museum of Industry ta celebra su prome aniversario

Exactamente un aña pasa, ariba 12 di September, e portanan di Museum of Industry a habri pa pueblo di Aruba. Por mira bek riba un aña exitoso na unda nos a brinda tanto local como turista un experiencia unico den nos museo, tabata palabranan di Sra. Rosetna Martinus, Manager di Museum of Industry.

Un museo su obhetivo ta pa informa, inspira y educa e pueblo. Esaki ta netamente loke Museum of Industry a enfoca riba dje ofreciendo diferente actividadnan pa tur edad manera entre otro: ”Storytelling” pa mucha,”Compartimi” pa adulto, “Time Travelers Camp”, VIP Curator tours y tambe Experience San Nicolas, cu ta tuma luga un biaha pa luna riba diadomingo.

“Durante e aña tras di lomba nos a bishita diferente scolnan rond Aruba pa asina trece e historia y cultura mas cerca di e hobennan pero na otro banda tambe nos a ricibi bishita di tanto scolnan como organisacionnan di nos grandinan. Loke ta remarcabel ta e caranan impreciona y cu hopi emocion di tur hende cu drenta Museum of Industry y conoce e storianan di e temporada di e diferente industrianan cu Aruba a conoce.

Henter e team di Museum of Industry kier a gradici tur nos partners y sponsorsnan cu a yuda contribui na existencia di e museo pa asina por a haci tur nos actividadnan durante henter aña posibel. Tambe un danki special ta bay na tur boluntario cu di un of otro manera a duna nan aporte na e museo y na tur miembro di prensa pa nan colaboracion di semper”, sra. Rosetna a finalisa.

Pa esunnan cu ta interesa pa pasa bishita, e Museum of Industry ta situa den e emblematico Water Toren na San Nicolas y ta forma parti di un constelacion di cinco museo cu ta cay bou di Fundacion Museo Arubano. E museo ta relata e storia asombroso di e desaroyo industrial na Aruba den e ultimo dos siglonan, cu ta encera e industrianan di oro, aloe, fosfaat, petroleo y turismo. Pronto e museo tambe lo exhibi e “Museum Incubator Project”, den cual proyectonan inovativo tocante desaroyo sostenibel na Aruba lo wordo exponi diseña door di e hubentud.

E Museum of Industry ta habri di dialuna pa diabierna di 9.00am te cu 6.00pm y riba diasabra di 10.00am pa 2.00pm.

Si bo persona ta interesa pa bin cu un grupo of organisa un evento na Museum of Industry, por tuma contacto cu e museo na 584 7090 y tambe por sigi nan via Facebook.