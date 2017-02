Muraya cu frontera cu Mexico ta den etapa di diseño

WASHINGTON D.C., Merca – Asina e presidente di Merca, Donald Trump, a agrega cu hopi hende a kere cu solamente e tabata haci un joke cu e muraya. “Mi no tabata haci joke. Ami no ta haci joke,” el a agrega.

Presidente Donald Trump, a afirma diaranson cu husticia ta “politisa” y a acusa e huesnan cu ta evalua su decreto antimigratorio, di momento suspendi, di pone na riesgo e siguridad di Merca.

Tres hues di un corte federal di apelacio di San Francisco tin cu pronuncia e siman aki riba e orden presidencial cu a prohibi e entrada di pais na imigrante y refugiadonan di shete pais Musulman y cu a garantisa un inicio accidenta pa e hoben Gobierno Trump.

E residente nobo di Cas Blanco, a ilustra un alarmante cuadro di criminalidad, trafico di droga y atakenan di polis: “hopi comunidad na merca a enfrenta un crisis di siguridad publico,” el a bisa.

El a alerta cu e dato di e asesinatonan den ciudadnan grandi a eleva “riba tasa di dos digito” na 2016, hunto na un aumento di violacion, atake y tiroteo.

Na Chicago, e di tres ciudad di e pais vicia pa un guera di gang, e catalogo di “tragedia nacional.”

“Si Merca no ta gana e caso aki (na San Francisco, NDLR), nunca nos por tin e siguridad cu nos merece,”el a skirbi anteriormente riba Twitter.

Trump, kende sa vingula imigracio clandestino cu e halsa di criminalidad na Merca, apesar di e evidencia cientifico contrario, a señala cu e muraya fronteriso cu Mexico, otro emblematico promesa electoral, ya “ta wordo diseña.”

“Hopi persona ta bisa cu Trump solamente tabata joke cu e muraya. Mi no tabata joke. Ami no ta joke,” el a enfatisa.

Trump a lesa den voz halto un articulo di un ley adopta 65 aña pasa, cu ta stipula cu e presidente Mericano tin e prerogativa di cera e fronteranan na un categoria di ciudadanonan stranhero si nan pensa cu nan entrada pa e pais lo bay “en contra di e interesnan di Merca.”

Fuente: El Espectador