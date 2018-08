Multa lo bin pa doño di trabao cu no ta sigura su trahadonan

Sr. Edwin Jacobs, director di SVb, ta elabora tocante e proceso nobo pa duna multa na doñonan di trabou cu no ta sigura nan trahadonan den e evento cu un accidente sosode na pia di trabou.

E multanan aki ta bon pa bin cu nan pa motibo cu hopi doño di trabou ta tuma personanan den trabou y no ta sigura nan. Despues ora un accidente pasa na pia di trabou, e doño di trabou no kier cumpli cu e gastonan medico di e trahado.

SVb a haya nan mes cu casonan unda cu trahadonan ta haya accidente na trabou y ta resulta cu nan no ta sigura cerca SVb. Na momento cu e inscribi su mes como trahado, su pago ta bay a base di e seguro di malesa. E compensacion di e gastonan di e seguro di e accidente, e doño di trabou tin e responsabilidad p’e trahado semper ta para riba un posicion mas liber. P’esey nan ta bogando p’e instrumento di multa p’asina nan busca un manera pa garantisa cu e trahadonan ta traha sigura. Si tin casonan caminda trahadonan ta kere cu nan no ta trahando sigura, semper nan por pasa personalmente na SVb of tuma contacto por medio di telefon of email pa nan por despacha nan controladonan di seguro.

Den luna di September, SVb lo reanuda nan controlnan anochi, pasobra tin hopi hende ta traha anochi. Aña pasa nan tabata hopi exitoso cu e programa ey. Tin sectornan cu ta haci abuso contra trahado y SVb lo concentra tambe riba e sectornan ey. Nan ta wardando aworaki p’e team keda completa pa nan ta ful ekipa. E controladonan tambe ta haci control den e areanan turistico manera hotel. Aña pasa, e controladonan a subi caya y controla pa casi dos luna pa cierto anochinan. Hopi biaha e trahadonan cu ta ilegal por ehempel tin miedo di reporta. Trahadonan por ta sigur cu nunca SVb ta puntra un trahado riba su status legal. Nan ta controla a base di e ley cu ta bisa cu tur trahado mester traha sigura. Es mas, e informacion di cada trahado no ta wordo comparti cu otro departamentonan. E casonan di ilegalidad ta na encargo di otro departamentonan concerni, no SVb.

Aworaki SVb ta den su inicio di e proceso nobo pa duna multa y esey ta tuma su tempo, pero e ta calcula cu den tres pa cuater siman e mester ta cla, Sr. Jacobs ta conclui.

